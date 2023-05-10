NBA／第六戰回歸拯救太陽？保羅：到時候就知道了

稍早輸給金塊隊後，太陽隊在系列賽已陷入2：3逆境，已沒有再輸球本期，讓外界開始討論保羅（Chris Paul）是否會在第六戰帶傷復出拯救球隊。

保羅是在第二戰後半段不慎傷到鼠蹊部，並一路缺賽至今，幸好布克（Devin Booker）和杜蘭特（Kevin Durant）一肩扛起球隊，連續兩戰主場贏球延長戰線，也提高了保羅回到場上的機率。

不過太陽今日再度叩關金塊主場失敗，對手率先聽牌，第六戰將再回到主場力拼續命，這可以說是保羅回歸的絕佳機會。不過，當被問到是否來得及復出時，他只含糊地說：「我會努力，到時候就知道了。」

值得一提的是太陽在少了保羅情況下卻連贏兩場，金塊總教練馬龍（Michael Malone）就指出太陽因此「步調變得非常快」，讓他們難以適應是輸球原因之一，言下之意似乎更希望保羅上場，金塊才能打他們喜歡的慢節奏。

這系列賽第六戰將在星期五進行，太陽的「ABCD連線」是否能齊聚賽場，將大大影響西區冠軍的競爭者。

Asked Chris Paul about the possibility of him playing Game 6: “We’ll see. I’m trying to.” — Tim MacMahon (@espn_macmahon) May 10, 2023

Nuggets coach Michael Malone: “This is not a shot at Chris Paul, because Chris Paul is one of the greatest to ever do it, but they’re playing so much faster right now.”



Malone says transition D will determine series. He points out Devin Booker is averaging 10 ppg in transition. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) May 10, 2023

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