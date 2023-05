NBA／第六戰回歸拯救太陽？保羅：到時候就知道了

稍早輸給金塊隊後,太陽隊在系列賽已陷入2:3逆境,已沒有再輸球本期,讓外界開始討論保羅(Chris Paul)是否會在第六戰帶傷復出拯救球隊。

保羅是在第二戰後半段不慎傷到鼠蹊部,並一路缺賽至今,幸好布克(Devin Booker)和杜蘭特(Kevin Durant)一肩扛起球隊,連續兩戰主場贏球延長戰線,也提高了保羅回到場上的機率。

不過太陽今日再度叩關金塊主場失敗,對手率先聽牌,第六戰將再回到主場力拼續命,這可以說是保羅回歸的絕佳機會。不過,當被問到是否來得及復出時,他只含糊地說:「我會努力,到時候就知道了。」

值得一提的是太陽在少了保羅情況下卻連贏兩場,金塊總教練馬龍(Michael Malone)就指出太陽因此「步調變得非常快」,讓他們難以適應是輸球原因之一,言下之意似乎更希望保羅上場,金塊才能打他們喜歡的慢節奏。

這系列賽第六戰將在星期五進行,太陽的「ABCD連線」是否能齊聚賽場,將大大影響西區冠軍的競爭者。

Nuggets coach Michael Malone: “This is not a shot at Chris Paul, because Chris Paul is one of the greatest to ever do it, but they’re playing so much faster right now.”



Malone says transition D will determine series. He points out Devin Booker is averaging 10 ppg in transition.