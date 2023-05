NBA／稱湖人第五戰毫無勝算 美媒提議：讓詹姆斯在家休息

湖人前役驚險擊敗勇士取得3:1聽牌優勢,當外界都認為湖人應一鼓作氣,在系列賽第五戰淘汰勇士隊時,《ESPN》主持人格林伯格(Mike Greenberg)卻語出驚人,認為應該讓詹姆斯(Lebron James)在這一戰休息。

在節目上討論到第五戰時,格林伯格提出建議,「詹姆斯應該要在他的洛杉磯豪宅,穿著長袍配拖鞋,舒服地看第五戰。」之後又再次強調,「他甚至不該去舊金山,我會為我這個理論負責。」

格林伯格進一步解釋,會這樣做是因為勇士第五戰一定會贏,所以乾脆策略性放掉這場:「湖人這場完全沒有機會獲勝,勇士會在主場觀眾面前為了王朝而戰,他們會贏。不要在這一戰浪費詹姆斯和戴維斯(Anthony Davis)的力氣。」

在格林伯格眼中,湖人的聽牌優勢,是詹姆斯和戴維斯能休息的本錢,「你只需要再贏下一場比賽,我說不要帶上他們兩個很滑稽,但我的意思是,湖人在了解第六戰才是贏球最好機會的情況下,我會很審慎地思考,如何在下場比賽使用他們。」

季後賽「勇湖大戰」將在明日第五度上演,屆時雙方是否會如格林伯格預言,全力捍衛主場、讓詹姆斯與戴維斯休息,都將得到解答。

Mike Greenberg thinks the Lakers should rest starters in Game 5pic.twitter.com/zVAkQLwZii