快訊

中捷重大意外！施工鐵架倒塌貫穿車廂 至少8人受傷送醫

吃到好市多A肝莓怎麼辦？羅一鈞曝「這年齡層」民眾風險高

沒那麼簡單！美國心臟協會解析燕麥營養真相：當早餐吃需注意一事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／綠軍主場慘敗引全場狂噓 球迷怒：看過最爛比賽

聯合新聞網／ 綜合報導
塞爾蒂克今日以12分差敗給76人。 歐新社
塞爾蒂克今日以12分差敗給76人。 歐新社

在季後賽第二輪開打前，塞爾蒂克隊廣被看好能擊敗76人隊，挺進東區決賽。儘管他們一度在系列賽取得2：1優勢情勢大好，卻轉眼間被對手連下兩城、瀕臨淘汰邊緣。在今天第五戰糟糕的表現後，更引來波士頓球迷炎上。

儘管在主場作戰，塞爾蒂克今天攻守兩端皆遭76人隊壓制，進攻端命中率不到四成同時，防守也顧此失彼，被76人安比德（Joel Embiid）與馬克西（Tyrese Maxey）合砍63分，導致球隊全場一路被壓著打，最終以115：103輸掉關鍵戰役，被對手先聽牌。

一向直接不留情的波士頓球迷自然沒對自家球隊客氣，在比賽還未結束時就以噓聲伺候塞爾蒂克，根據《ClutchSports》報導，有球迷直言：「這是我看塞爾蒂克打過最爛的比賽。」另一名粉絲則補充，「塞爾蒂克對待比賽的方式就像，這還只是11月的一場例行賽。」

全場攻守乏善可陳，塞爾蒂克球員也難以辯駁，史馬特（Marcus Smart）在賽後受訪，被問到球隊犯了什麼錯時，老實地回應：「對手做了所有正確的事、所有拚搏，而我們犯了全部可以犯的錯誤」，一席話道盡沮喪。

不過球迷或許不用太擔心，塞爾蒂克去年也曾在第二輪輪面對公鹿隊時陷入2：3劣勢，結果仍連贏2場晉級，接下來得想起去年的經驗，才能重演逆轉系列賽的結局。

史馬特 塞爾蒂克 76人

相關新聞

NBA／約柯奇大三元領軍下半場打爆太陽 後天去鳳凰城拚晉級

西區第二輪金塊與太陽第5戰回丹佛進行，金塊本場不再只依賴約柯奇（Nikola Jokic）得分，上半場取得3分領先後，第三節趁布克（Devin Booker）手感冰冷，打出31比17的攻勢，終場以11

NBA／連三戰30分助76人聽牌 安比德緊追艾佛森、張伯倫

在系列賽前4戰打完與塞爾蒂克隊戰成平手後，76人隊今天作客綠衫軍主場，安比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyre...

NBA／柯瑞大號三分出手選擇受質疑 格林：全隊的鍋

勇士昨天以101：104不敵湖人隊，系列賽陷入1：3絕境。柯瑞（Stephen Curry）最後關頭2次出手受質疑，對此勇士前鋒格林（Draymond Green）直言不是柯瑞的錯，原因是全隊進攻不順

NBA／波爾成箭靶休息室氣氛緊繃 柯瑞：沒必要孤立他

勇士昨天以101：104不敵湖人隊，除了浪花兄弟被守死外，後衛波爾（Jordan Poole）全場1分未得，成為球迷攻擊的箭靶。《NBC》記者柏克（Kerith Burke）賽後前往勇士休息室訪問，發

NBA／關鍵時刻兩次搶投三分失手 湯普森承認：我太急了

「勇湖大戰」第四戰，湯普森（Klay Thompson）並未如過往在關鍵賽事變身「絕境湯」，反倒在緊要關頭屢屢失手，無法在進攻端穩定輸出，成為勇士隊以101：104敗給湖人隊的原因之一。 回顧昨

NBA／選秀狀元穩了？ 聯合試訓新秀名單獨缺溫班亞瑪有原因

隨著NBA球季步入尾聲，選秀大會即將到來，聯盟稍早便公布，受邀參加聯合試訓的球員名單，其中卻不見狀元熱門溫班亞瑪(Victor Wembanyama)的名字。 根據名單，總計有78名潛力新秀入列

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦