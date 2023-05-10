NBA／綠軍主場慘敗引全場狂噓 球迷怒：看過最爛比賽

在季後賽第二輪開打前，塞爾蒂克隊廣被看好能擊敗76人隊，挺進東區決賽。儘管他們一度在系列賽取得2：1優勢情勢大好，卻轉眼間被對手連下兩城、瀕臨淘汰邊緣。在今天第五戰糟糕的表現後，更引來波士頓球迷炎上。

儘管在主場作戰，塞爾蒂克今天攻守兩端皆遭76人隊壓制，進攻端命中率不到四成同時，防守也顧此失彼，被76人安比德（Joel Embiid）與馬克西（Tyrese Maxey）合砍63分，導致球隊全場一路被壓著打，最終以115：103輸掉關鍵戰役，被對手先聽牌。

一向直接不留情的波士頓球迷自然沒對自家球隊客氣，在比賽還未結束時就以噓聲伺候塞爾蒂克，根據《ClutchSports》報導，有球迷直言：「這是我看塞爾蒂克打過最爛的比賽。」另一名粉絲則補充，「塞爾蒂克對待比賽的方式就像，這還只是11月的一場例行賽。」

全場攻守乏善可陳，塞爾蒂克球員也難以辯駁，史馬特（Marcus Smart）在賽後受訪，被問到球隊犯了什麼錯時，老實地回應：「對手做了所有正確的事、所有拚搏，而我們犯了全部可以犯的錯誤」，一席話道盡沮喪。

不過球迷或許不用太擔心，塞爾蒂克去年也曾在第二輪輪面對公鹿隊時陷入2：3劣勢，結果仍連贏2場晉級，接下來得想起去年的經驗，才能重演逆轉系列賽的結局。

Boos here in Boston 😂



Sixers were up 19 towards end of third quarter



Lead 88-72 into 4th pic.twitter.com/Tc9wiEg7Rf — John Clark (@JClarkNBCS) May 10, 2023

.@ChrisForsberg_: "What went wrong tonight?"



Marcus Smart: "Everything." pic.twitter.com/oFevIzvHpI — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) May 10, 2023

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