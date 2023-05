NBA／綠軍主場慘敗引全場狂噓 球迷怒：看過最爛比賽

在季後賽第二輪開打前,塞爾蒂克隊廣被看好能擊敗76人隊,挺進東區決賽。儘管他們一度在系列賽取得2:1優勢情勢大好,卻轉眼間被對手連下兩城、瀕臨淘汰邊緣。在今天第五戰糟糕的表現後,更引來波士頓球迷炎上。

儘管在主場作戰,塞爾蒂克今天攻守兩端皆遭76人隊壓制,進攻端命中率不到四成同時,防守也顧此失彼,被76人安比德(Joel Embiid)與馬克西(Tyrese Maxey)合砍63分,導致球隊全場一路被壓著打,最終以115:103輸掉關鍵戰役,被對手先聽牌。

一向直接不留情的波士頓球迷自然沒對自家球隊客氣,在比賽還未結束時就以噓聲伺候塞爾蒂克,根據《ClutchSports》報導,有球迷直言:「這是我看塞爾蒂克打過最爛的比賽。」另一名粉絲則補充,「塞爾蒂克對待比賽的方式就像,這還只是11月的一場例行賽。」

全場攻守乏善可陳,塞爾蒂克球員也難以辯駁,史馬特(Marcus Smart)在賽後受訪,被問到球隊犯了什麼錯時,老實地回應:「對手做了所有正確的事、所有拚搏,而我們犯了全部可以犯的錯誤」,一席話道盡沮喪。

不過球迷或許不用太擔心,塞爾蒂克去年也曾在第二輪輪面對公鹿隊時陷入2:3劣勢,結果仍連贏2場晉級,接下來得想起去年的經驗,才能重演逆轉系列賽的結局。

Boos here in Boston 😂



Sixers were up 19 towards end of third quarter



Lead 88-72 into 4th pic.twitter.com/Tc9wiEg7Rf