NBA／連三戰30分助76人聽牌 安比德緊追艾佛森、張伯倫

在系列賽前4戰打完與塞爾蒂克隊戰成平手後，76人隊今天作客綠衫軍主場，安比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）分別攻下33分、30分，以115：103取得系列賽聽牌優勢，安比德更是季後賽連續3場得分上30分，在隊史中僅次於今天將抵台的艾佛森（Allen Iverson）以及傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）。

76人今天第5戰展現多點開花的攻勢，不僅安比德、馬克西火力全開，哈登（James Harden）與哈里斯（Tobias Harris）也分別有17分、10助攻、8籃板與16分、11籃板進帳，至於替補上陣的豪斯（Danuel House Jr.）也拿下10分，成為76人奇兵。

本場比賽也是安比德連續3場比賽得分上看30分，不僅創下個人季後賽生涯新高，在76人隊史中也僅有張伯倫連續4場，以及今天將展開訪台行程的「戰神」艾佛森連續5場超越安比德，至於安比德季後賽生涯累積18場得分30分，則是追上「J博士」（Julius Erving）並列史上第2名，僅次於艾佛森的33次。

談到安比德的火熱表現，馬克思賽後說：「他過去兩年專注於打出MVP級別的表現，並統治比賽。但從今年開始，我發現他的領袖能力也不斷在進步，他以身作則帶領我們贏球，身為球隊最好的球員都那麼努力，你就必須要跟緊他。」

安比德對於幫助球隊取得聽牌優勢，強調目前只專注在下一場比賽，「老實說我不關心現在是幾比幾，我們還需要拿下一場勝利，這是我全神貫注想的東西。」

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