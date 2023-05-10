NBA／選秀狀元穩了？ 聯合試訓新秀名單獨缺溫班亞瑪有原因
隨著NBA球季步入尾聲，選秀大會即將到來，聯盟稍早便公布，受邀參加聯合試訓的球員名單，其中卻不見狀元熱門溫班亞瑪(Victor Wembanyama)的名字。
根據名單，總計有78名潛力新秀入列，包括榜眼人選韓德森（Scoot Henderson）、米勒（Brandon Miller），探花熱門湯普森兄弟（Amen Thompson）、（Ausar Thompson），再加上眾多校隊王牌，陣容可說星光熠熠。
不過，在齊全的陣列中，偏偏少了被視為狀元熱門的溫班亞瑪，原來，他目前效力的法甲聯賽球隊Metropolitans 92，最後一場例行賽日期為5月17日，再加上球隊已拿下季後賽席位，時間注定與辦在5月16日至22日的聯合試訓衝突。
作為曾被魔術強森（Magic Johnson）稱為「下個詹皇」、被詹姆斯（Lebron James）本人以「外星人」形容的大物，僅19歲的溫班亞瑪在職業賽場表現出色，目前以場均21.8分、10.3籃板帶領球隊拿下23勝10負，位居法甲第二名。
本屆NBA選秀樂透抽籤將在17日進行，屆時就幾乎能確定這名219公分的怪物長人會獎落誰家。
Here is the full combine list, per the NBA. Note that Victor Wembanyama is not participating, with his season still in progress in France. pic.twitter.com/ddPGSkeQFg— Jeremy Woo (@JeremyWoo) May 9, 2023
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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