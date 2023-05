NBA／選秀狀元穩了？ 聯合試訓新秀名單獨缺溫班亞瑪有原因

隨著NBA球季步入尾聲,選秀大會即將到來,聯盟稍早便公布,受邀參加聯合試訓的球員名單,其中卻不見狀元熱門溫班亞瑪(Victor Wembanyama)的名字。

根據名單,總計有78名潛力新秀入列,包括榜眼人選韓德森(Scoot Henderson)、米勒(Brandon Miller),探花熱門湯普森兄弟(Amen Thompson)、(Ausar Thompson),再加上眾多校隊王牌,陣容可說星光熠熠。

不過,在齊全的陣列中,偏偏少了被視為狀元熱門的溫班亞瑪,原來,他目前效力的法甲聯賽球隊Metropolitans 92,最後一場例行賽日期為5月17日,再加上球隊已拿下季後賽席位,時間注定與辦在5月16日至22日的聯合試訓衝突。

作為曾被魔術強森(Magic Johnson)稱為「下個詹皇」、被詹姆斯(Lebron James)本人以「外星人」形容的大物,僅19歲的溫班亞瑪在職業賽場表現出色,目前以場均21.8分、10.3籃板帶領球隊拿下23勝10負,位居法甲第二名。

本屆NBA選秀樂透抽籤將在17日進行,屆時就幾乎能確定這名219公分的怪物長人會獎落誰家。

Here is the full combine list, per the NBA. Note that Victor Wembanyama is not participating, with his season still in progress in France. pic.twitter.com/ddPGSkeQFg