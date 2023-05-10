NBA／約柯奇賽前主動送球給太陽老闆 有趣互動獲球迷好評

太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）上一戰在場邊拿著界外球，遭金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）推擠。聯盟賽後對約柯奇祭出2.5萬美元罰款，無禁賽處分。今天伊許比亞也飛到丹佛觀看第5戰，雙方賽前有趣互動引發熱議。

伊許比亞今天很早就進場，賽前訓練時他坐在場邊。約柯奇賽前訓練結束後，把球拋給伊許比亞，並握手擁抱致意，這次伊許比亞沒有把球拿在手中，快速將球扔出去。

Jokic and Suns owner Mat Ishbia. 🤝



(via @espn_macmahon)



pic.twitter.com/fewRaYH1mV — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2023年5月10日

畫面上傳至網路後，球迷紛紛稱讚這個舉動，「你怎能不愛約柯奇」、「約柯奇是聯盟中最有趣的人」、「未來的太陽球員約柯奇」。

事實上，伊許比亞也不希望聯盟就這件事做禁賽處分，他賽後在推特寫道，「我很尊敬約柯奇，不想看見這種事發生，期待第5戰。」

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