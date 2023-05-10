NBA／波爾成箭靶休息室氣氛緊繃 柯瑞：沒必要孤立他

勇士昨天以101：104不敵湖人隊，除了浪花兄弟被守死外，後衛波爾（Jordan Poole）全場1分未得，成為球迷攻擊的箭靶。《NBC》記者柏克（Kerith Burke）賽後前往勇士休息室訪問，發現波爾情緒相當低落，也造成休息室氣氛凝重。

柏克指出波爾不太情願接受媒體訪問，且非常沮喪地面對置物櫃，當記者們上前採訪時，他背對著所有人，隨後他關掉音樂接受採訪。由於當時休息室很擁擠，其他隊友也都將焦點放在他身上，加劇緊張氣氛。

對於季後賽投籃表現低迷，波爾只簡單回應，「我的投射？我不知道。如果我知道我會告訴你。」

柏克認為波爾很不想討論自己，他詢問波爾：「我們知道你的職業道德感很好，當你感到慌亂時，事情變得不太正常。你會做什麼？回到健身房嗎？」對此波爾回答：「我的職業道德沒有變，日常訓練也沒有變，或許是機運變了，但只能控制自己能控制的。」

柯瑞(左)、波爾(右)。 歐新社

對於波爾低迷的狀態，老大哥柯瑞（Stephen Curry）表示，「沒有必要孤立波爾，我們要共同努力變得更好。在影片會議、替補席及休息室裡，整個賽季我們都保持良好溝通。季後賽我們都在回答這種問題，他是其中一環，我們也是。」

udn討論區