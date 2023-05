NBA／關鍵時刻兩次搶投三分失手 湯普森承認：我太急了

「勇湖大戰」第四戰,湯普森(Klay Thompson)並未如過往在關鍵賽事變身「絕境湯」,反倒在緊要關頭屢屢失手,無法在進攻端穩定輸出,成為勇士隊以101:104敗給湖人隊的原因之一。

回顧昨日關鍵時刻的兩次出手選擇就值得討論,先是第四節剩下2分18秒時,勇士尚有5秒進攻時間,但接到傳球的湯普森,在前方有施羅德(Dennis Schroder)防守情況下,選擇在三分線外兩步距離出手,球最終彈框而出,勇士也未能拿下進攻籃板,錯過將領先擴大至4分的機會。

30秒後,湖人已反超一分,柯瑞(Stephen Curry)將球帶至前場,並傳給在左側45度角的湯普森,後者接到球後,在進攻時間還剩下14秒時,又直接迎著防守者華克(Lonnie Walker IV)的面出手外線,最終也未能得手,使湖人在接下來得以維持領先。

由於都是在還有不少秒數時、且前方已防守者對位時出手,讓外界質疑湯普森太過急躁,他本人也在賽後承認可以改進,「還剩下5秒那次投籃,我希望可以重來一次,找尋更好機會;至於在側翼那一次,我感覺自己急了,應該更加善用時間。」不過他還是肯定球隊韌性,「即使發生這些事,我們還是拚回贏球機會。」

湯普森本場比賽僅得9分,再加上其他隊員同時熄火,讓繳出大三元的柯瑞難以帶隊取勝。明天,面臨淘汰邊緣的勇士將於主場應戰湖人,試圖把戰局帶至第六場。

Klay Thompson on his shot selection late: "That one with five seconds on the shot clock, wish I could have that back, gotten a better look. That one on the left wing I feel like I rushed it...I shoulda taken my time. Even with that, we fought back with a chance to win."