NBA／關鍵時刻兩次搶投三分失手 湯普森承認：我太急了

「勇湖大戰」第四戰，湯普森（Klay Thompson）並未如過往在關鍵賽事變身「絕境湯」，反倒在緊要關頭屢屢失手，無法在進攻端穩定輸出，成為勇士隊以101：104敗給湖人隊的原因之一。

回顧昨日關鍵時刻的兩次出手選擇就值得討論，先是第四節剩下2分18秒時，勇士尚有5秒進攻時間，但接到傳球的湯普森，在前方有施羅德（Dennis Schroder）防守情況下，選擇在三分線外兩步距離出手，球最終彈框而出，勇士也未能拿下進攻籃板，錯過將領先擴大至4分的機會。

30秒後，湖人已反超一分，柯瑞（Stephen Curry）將球帶至前場，並傳給在左側45度角的湯普森，後者接到球後，在進攻時間還剩下14秒時，又直接迎著防守者華克（Lonnie Walker IV）的面出手外線，最終也未能得手，使湖人在接下來得以維持領先。

由於都是在還有不少秒數時、且前方已防守者對位時出手，讓外界質疑湯普森太過急躁，他本人也在賽後承認可以改進，「還剩下5秒那次投籃，我希望可以重來一次，找尋更好機會；至於在側翼那一次，我感覺自己急了，應該更加善用時間。」不過他還是肯定球隊韌性，「即使發生這些事，我們還是拚回贏球機會。」

湯普森本場比賽僅得9分，再加上其他隊員同時熄火，讓繳出大三元的柯瑞難以帶隊取勝。明天，面臨淘汰邊緣的勇士將於主場應戰湖人，試圖把戰局帶至第六場。

Klay Thompson on his shot selection late: "That one with five seconds on the shot clock, wish I could have that back, gotten a better look. That one on the left wing I feel like I rushed it...I shoulda taken my time. Even with that, we fought back with a chance to win." — Shayna Rubin (@ShaynaRubin) May 9, 2023

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