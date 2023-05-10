NBA／年度防守球隊出爐 3人首次入選第一隊

NBA今天公布年度最佳防守陣容，本季年度最佳防守球員得主曼菲斯灰熊前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.）以最高票進入第1隊，並且有3球員是生涯首次入選第一隊。

23歲的傑克森生涯至今5個球季都在灰熊，本季平均每場比賽可賞給對手3記火鍋，除了是他生涯最佳成績，還是聯盟的阻攻王。

其他入選年度最佳防守第1隊的球員還包括密爾瓦基公鹿後衛哈勒戴（Jrue Holiday）及中鋒羅培茲（Brook Lopez）、克里夫蘭騎士前鋒莫布里（EvanMobley）、芝加哥公牛後衛卡魯索（Alex Caruso）。

The 2022-23 Kia NBA All-Defensive First Team!



▪️ Alex Caruso (@chicagobulls)

▪️ Jrue Holiday (@Bucks)

▪️ Jaren Jackson Jr. (@memgrizz)

▪️ Brook Lopez (@Bucks)

▪️ Evan Mobley (@cavs)@Kia | #NBAAwards pic.twitter.com/eqAxbqxCtV — NBA (@NBA) 2023年5月9日

傑克森幫助灰熊在例行賽拿下51勝31敗，成為西區第2種子，但灰熊在季後賽首輪不敵洛杉磯湖人，已提前放暑假。

傑克森獲得96張第1隊選票，總分195分排名第1；哈勒戴則拿下94張第1隊選票，總分192分排名第2。

法新社提到，這是傑克森第2次入選年度防守第1隊，哈勒戴是第3次獲選；羅培茲、莫布里、卡魯索都是首次成為年度防守第1隊成員。

哈勒戴和羅培茲輔佐曾連兩季獲選為年度最佳球員（MVP）的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），讓公鹿在今年例行賽拿下全聯盟最佳的58勝成績。

年度最佳防守第2隊成員有邁阿密熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）、多倫多暴龍前鋒阿努諾比（OGAnunoby）、灰熊後衛布魯克斯（Dillon Brooks）、金州勇士前鋒格林（Draymond Green）、波士頓塞爾蒂克後衛懷特（Derrick White）。

The 2022-23 Kia NBA All-Defensive Second Team!



▪️ Bam Adebayo (@MiamiHEAT)

▪️ OG Anunoby (@Raptors)

▪️ Dillon Brooks (@memgrizz)

▪️ Draymond Green (@warriors)

▪️ Derrick White (@celtics)@Kia | #NBAAwards pic.twitter.com/qqXvV9Kllv — NBA (@NBA) 2023年5月9日

這是格林生涯第8次進入年度最佳防守陣容，其中4次在第1隊、4次在第2隊。阿德巴約是第4次入選，4次都在第2隊；阿努諾比、布魯克斯、懷特都是首度進到年度最佳陣容。

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