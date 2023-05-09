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籃球／成自由球員 陳盈駿、林庭謙首度鬆口談下一步

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
陳盈駿（右）和林庭謙與周邊商品合照。圖／啟程提供
陳盈駿（右）和林庭謙與周邊商品合照。圖／啟程提供

旅外籃球好手陳盈駿林庭謙今天合體舉行媒體記者會，首度鬆口成為自由球員後的未來動向，兩人都不排斥任何可能性，不過會先和原本隊伍洽談續約事宜。

「台灣隊長」陳盈駿效力廣州龍獅隊第6年，身為球隊的核心選手，本賽季場均繳出16.7分、7.5助攻、4.4籃板，個人表現仍十分亮眼，今年更帶領球隊闖進8強，寫下隊史最佳紀錄，並獲得滿場球迷高喊「MVP」，讓陳盈駿感動落淚。

林庭謙在天津先行者隊第3個賽季，更加適應控球後衛的角色，場均能貢獻18分、6.2助攻、4.3籃板，各方面數據皆有所成長，本季也有4場得分超過30分。

兩名台灣好手賽季結束後都成為自由球員，對於下一步都抱持開放態度，陳盈駿表示不排除任何可能性，不過仍會先和廣州進行洽談，林庭謙目前也傾向先和天津討論續約事宜，若有進一步消息會再正式公告。

兩位選手也詳細規劃出休賽季的目標，林庭謙除了自主訓練外，也希望有機會到美國接受訓練及參加比賽，陳盈駿也期待能有時間去美國旅行、

探望家人，若有機會有不排除赴美訓練，學習新的技巧或觀念，每年必備的公益活動行程也會持續舉辦。

杭州亞運將在9月登場，兩人表示會先評估身體狀況及其他各項因素，在許可的情況下很樂意為中華隊效力。

今年記者會現場佈置沿用去年推出的選手個人相關視覺，並針對選手的興趣製作成不同系列的商品，除了兩人都愛的戶外系列商品外，陳盈駿的視覺應用於學童最需要使用的文具組及餐具組，林庭謙的視覺則放在手機相關用品，現場也展出由點點印出品的客製化筆記本及RHINOSHIELD 犀牛盾訂製的手機殼及手機支架，期待能在休賽季推出販售，收益也將用於陳盈駿公益活動及林庭謙回饋能仁家商的相關計畫。

陳盈駿 林庭謙

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