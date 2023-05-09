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NBA／不滿勇士多次被吹非法掩護 柯爾：湖人假摔得到回報
衛冕軍勇士西區季後賽第二輪面對湖人，陷入1：3落後困境，他們三節打完取得7分領先，第四節卻被打出27：17攻勢，慘遭逆轉。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）對裁判哨音十分不滿，直言湖人多次透過假摔獲得回報。
勇士前戰慘輸30分，罰球次數少20次引發球迷熱議，不過柯爾先前強調，球隊不是因為罰球而輸，要檢討自己的表現。
柯爾今天受訪時談到輸球主因時卻表示，「我認為第四節華克（Lonnie Walker IV）挺身而出，加上我們被吹3、4次非法掩護，這令人很失望。我還沒看過回放，但有2個哨音讓人很失望。」
「湖人是一支花招很多的球隊，他們了解如何造犯規，我覺得他們用假摔得到回報。我還要回去看重播，或許那些真的都是非法掩護，但比賽時的感覺不是這樣」柯爾說。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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