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NBA／證實訓練賽不敵巴特勒 唐斯加碼爆料：他也輸過三軍

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒(左)、唐斯(右)。 美聯社
巴特勒(左)、唐斯(右)。 美聯社

巴特勒（Jimmy Butler）2018年效力灰狼隊時，曾和隊友發生爭執，他在一次練習賽中率領球隊三軍擊退唐斯（Karl-Anthony Towns）和維金斯（Andrew Wiggins）等人組成的主力陣容，在當時引發喧然大波。唐斯近日在上喬治（Paul George）節目還原此事經過，並爆料其實巴特勒也曾輸過三軍。

2017年巴特勒被公牛隊交易到灰狼，助隊暌違14年重返季後賽。不過隔年巴特勒卻突然喊出「賣我」，原因是巴特勒不滿唐斯等人「打球太軟」，沒有求勝心。

據多年前報導，巴特勒曾帶著灰狼三軍擊敗一軍，總教練和總管當時都在現場。唐斯坦承這件事確實存在，「巴特勒傳很多球，命中1顆罰球。隨後我就開始和他互噴垃圾話，他們最終投進關鍵球，贏下比賽，巴特勒就開始大吼大叫。」

唐斯透露事發隔天，他告訴巴特勒自己只想贏，不在乎外界的流言蜚語。他也加碼爆料其實這天還有一場練習賽，同樣是先發陣容對第三陣容，這次巴特勒在先發陣容，最終仍輸第三陣容10幾分。喬治也笑說，「你們第三陣容太強了吧！」

對此唐斯強調這只是季前訓練賽，「三軍球員想證明實力，先發球員還在練新戰術，溝通會有問題。你不可能贏下所有比賽，這是訓練賽常發生的事。」喬治也附和說，「這種事常發生，只是你們被大肆報導，衝突本來就會發生，我還看過有人互掐脖子。」

Jimmy Butler Karl-Anthony Towns

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