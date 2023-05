NBA／熱火隊史「3比1」沒輸過 「老八」持續譜寫傳奇

巴特勒(Jimmy Butler)全場飆出27分10助攻6籃板2抄截2阻攻,阿德巴約(Bam Adebayo)也貢獻23分13籃板2助攻,熱火靠著強勢攻守表現一路壓制尼克,系列賽取得3比1聽牌優勢。

對尼克來說,這已經是屬於提前放暑假節奏,因為熱火隊史在取得3比1的情況下,還沒有輸過系列賽;同樣地,尼克也從來沒有在這種絕境中逆轉過。

數據顯示,熱火隊史季後賽共有14次出現3勝1敗的聽牌優勢,14次最終都順利晉級;至於尼克也是14次面臨這種局面,14次都遭到淘汰命運。

Jimmy Butler (26 PTS, 10 AST, 2 BLK) comes up big as the @MiamiHEAT win Game 4 to secure a 3-1 lead!



Game 5: Wednesday, 7:30pm/et on TNT pic.twitter.com/Tl2vJpC4md