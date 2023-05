NBA／勇士窮途末路？詹皇生涯17次「3比1」聽牌皆晉級

洛杉磯湖人今天在主場以104比101險勝金州勇士,取得系列賽3比1的領先優勢。根據統計,詹姆斯(LeBron James)生涯季後賽在「3比1」聽牌時,17次全都勝出,沒被逆轉過。

國外數據媒體統計,已經38歲的詹姆斯,生涯季後賽出現過17次系列賽3比1的聽牌優勢,而這17次詹姆斯全都順過關,從沒被逆轉過。第一次出現在2007年對布魯克林籃網,最近一次就是今年季後賽首輪對灰熊。

這個數據也意味著,儘管湖人和勇士的系列賽第5戰將回到勇士主場舉行,但想要翻盤逆轉湖人,得先問問詹姆斯同不同意。

Strong outings from LeBron and AD in the @Lakers Game 4 win to secure a 3-1 series lead!



LeBron: 27 PTS, 9 REB, 6 AST

AD: 23 PTS, 15 REB, 3 STL



LAL/GSW Game 5: Wednesday, 10 PM ET on TNT pic.twitter.com/b0GNGlNjFS