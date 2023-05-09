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NBA／勇士窮途末路？詹皇生涯17次「3比1」聽牌皆晉級

中央社／ 台北9日電
柯瑞上籃遭到詹姆斯(右)封阻。 美聯社
柯瑞上籃遭到詹姆斯(右)封阻。 美聯社

洛杉磯湖人今天在主場以104比101險勝金州勇士，取得系列賽3比1的領先優勢。根據統計，詹姆斯（LeBron James）生涯季後賽在「3比1」聽牌時，17次全都勝出，沒被逆轉過。

國外數據媒體統計，已經38歲的詹姆斯，生涯季後賽出現過17次系列賽3比1的聽牌優勢，而這17次詹姆斯全都順過關，從沒被逆轉過。第一次出現在2007年對布魯克林籃網，最近一次就是今年季後賽首輪對灰熊。

這個數據也意味著，儘管湖人和勇士的系列賽第5戰將回到勇士主場舉行，但想要翻盤逆轉湖人，得先問問詹姆斯同不同意。

湖人今天能取得3比1的優勢，賽後詹姆斯受訪時也大力稱讚替補球員華克（Lonnie Walker IV），詹姆斯說：「雖然他經歷了一個不容易的球季，但我始終告訴他要保持信心和積極度。」

華克全場拿下15分，且全都出現在第4節，僅比勇士全隊17分還少2分而已。他先從飆進三分球吹起湖人反攻號角，接著多次單打中距離跳投得手，最重要的就是終場前15秒穩穩2罰俱中，幫助湖人拉開3分差距，立於不敗之地。

24歲的華克，在2018年首輪第18順位被聖安東尼奧馬刺選走，生涯前4個賽季表現中規中矩，但似乎無法滿足球隊對於首輪選秀球員的期待。

今年賽季他轉隊到湖人，開賽之初還是球隊的固定先發，但從今年2月交易大限後，華克就跌出球隊的固定輪替陣容，季後賽首輪對灰熊僅出賽4場，共計16分鐘。

他在季後賽第二輪對勇士首戰依然沒上場，第2戰和第3戰都是在勝負已分的垃圾時間出賽，直到第4戰才獲得重用。

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