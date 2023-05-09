NBA／讚隊友為贏球關鍵 戴維斯：我跟詹姆斯只是做好份內事

季後賽西區第2輪的第4戰，洛杉磯湖人靠著華克（Lonnie Walker）第四節砍進他整場全部得分的15分，以104比101擊敗金州勇士，系列賽取得3比1絕對優勢。

美聯社報導，詹姆斯（LeBron James）今天投進全隊最高27分，戴維斯（Anthony Davis）貢獻23分15籃板，助第7種子湖人隊拿下3月以來主場8連勝，晉級西區決賽只剩最後臨門一腳。

華克第4節9投中6，包括比賽終了前1分53秒一記讓湖人比分反超的關鍵跳投。勇士球星柯瑞（Stephen Curry）在比賽剩1分05秒的上籃雖把落後縮小至1分，接下來卻兩度投籃失手。華克則是在哨前15秒兩罰俱中，奠定湖人勝績。

詹姆斯說：「今天這場比賽沒有華克我們贏不了，這點無庸置疑。」

「今天打得很辛苦，接下來只會更辛苦。我們明白這一點。」

戴維斯則表示：「我和詹姆斯就是努力做好自己的任務，而球隊其他球員是幫助我們贏球的關鍵，里夫斯（Austin Reaves）、羅素（D'Angelo Russell），今天的華克，還有能投能防的范德比爾特（Jarred Vanderbilt），他們是幫助我們實現目標的人。」

「我們努力不在自己身上施加太多壓力，而去相信隊友，第四節把球交給華克，讓他操刀處理球，執行擋拆戰術。我們相信隊友會做出正確的選擇。」

柯瑞整場有31分10籃板14助攻表現，生涯第13個「大三元」，也是繼2017年和2019年總冠軍戰之後，再度於季後賽飆出大三元表現。但他第三節、第四節的三分球9投僅1中，全場三分線14投3中，讓他這位NBA史上投進最多三分球的神射手蒙塵。

「我們有信心能解決這個問題，很明顯，我們現在只要專注於贏得第五場比賽，然後從那裡開始做起，」柯瑞說，「我們必須保護好我們的主場，保持樂觀，我們知道今天的比賽有多艱難，但我們眼前還有很長的路要走。」

勇士接下來已無退路，必須繼2016年西區決賽後演出隊史第2度從1勝3敗大逆轉，才有希望衛冕總冠軍。

兩隊接下來將於台北時間11日上午在勇士主場進行第5戰。

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