快訊

馬祖莒光又缺物資已三周沒運補 居民頻喊：實在受不了

代「大小姐」擋疫苗？ 李大維反擊這樣說

郭台銘稱「大小姐」阻擋採購疫苗 民進黨回應了

NBA／讚隊友為贏球關鍵 戴維斯：我跟詹姆斯只是做好份內事

中央社／ 綜合外電報導
湖人主副將眾志成城，展現團結拚冠的意志力。 美聯社
湖人主副將眾志成城，展現團結拚冠的意志力。 美聯社

季後賽西區第2輪的第4戰，洛杉磯湖人靠著華克（Lonnie Walker）第四節砍進他整場全部得分的15分，以104比101擊敗金州勇士，系列賽取得3比1絕對優勢。

美聯社報導，詹姆斯（LeBron James）今天投進全隊最高27分，戴維斯（Anthony Davis）貢獻23分15籃板，助第7種子湖人隊拿下3月以來主場8連勝，晉級西區決賽只剩最後臨門一腳。

華克第4節9投中6，包括比賽終了前1分53秒一記讓湖人比分反超的關鍵跳投。勇士球星柯瑞（Stephen Curry）在比賽剩1分05秒的上籃雖把落後縮小至1分，接下來卻兩度投籃失手。華克則是在哨前15秒兩罰俱中，奠定湖人勝績。

詹姆斯說：「今天這場比賽沒有華克我們贏不了，這點無庸置疑。」

「今天打得很辛苦，接下來只會更辛苦。我們明白這一點。」

戴維斯則表示：「我和詹姆斯就是努力做好自己的任務，而球隊其他球員是幫助我們贏球的關鍵，里夫斯（Austin Reaves）、羅素（D'Angelo Russell），今天的華克，還有能投能防的范德比爾特（Jarred Vanderbilt），他們是幫助我們實現目標的人。」

「我們努力不在自己身上施加太多壓力，而去相信隊友，第四節把球交給華克，讓他操刀處理球，執行擋拆戰術。我們相信隊友會做出正確的選擇。」

柯瑞整場有31分10籃板14助攻表現，生涯第13個「大三元」，也是繼2017年和2019年總冠軍戰之後，再度於季後賽飆出大三元表現。但他第三節、第四節的三分球9投僅1中，全場三分線14投3中，讓他這位NBA史上投進最多三分球的神射手蒙塵。

「我們有信心能解決這個問題，很明顯，我們現在只要專注於贏得第五場比賽，然後從那裡開始做起，」柯瑞說，「我們必須保護好我們的主場，保持樂觀，我們知道今天的比賽有多艱難，但我們眼前還有很長的路要走。」

勇士接下來已無退路，必須繼2016年西區決賽後演出隊史第2度從1勝3敗大逆轉，才有希望衛冕總冠軍。

兩隊接下來將於台北時間11日上午在勇士主場進行第5戰。

延伸閱讀

NBA／奇兵華克第四節飆分 詹姆斯：沒他不會贏球

NBA／奇兵華克第四節狂砍15分 浪花失準湖人險勝聽牌

NBA／生涯第3次！柯瑞勇湖大戰G4大三元

NBA／季後賽加例行賽累積4000顆三分球 柯瑞史上第一人

相關新聞

NBA／讚隊友為贏球關鍵 戴維斯：我跟詹姆斯只是做好份內事

季後賽西區第2輪的第4戰，洛杉磯湖人靠著華克（LonnieWalker）第四節砍進他整場全部得分的15分，以104比101擊敗金州勇士，系列賽取得3比1絕對優勢。

NBA／沒意識到有時間喊暫停 柯瑞談關鍵失誤：感覺身後有人

勇士隊今天三節打完領先7分，不過湖人小將華克（Lonnie Walker IV）末節殺出，反觀柯瑞（Stephen Curry）外線接連「打鐵」，最後一擊還發生失誤，儘管完成生涯季後賽第3次大三元，也

NBA／勇士窮途末路？詹皇生涯17次「3比1」聽牌皆晉級

洛杉磯湖人今天在主場以104比101險勝金州勇士，取得系列賽3比1的領先優勢。根據統計，詹姆斯（LeBron James）生涯季後賽在「3比1」聽牌時，17次全都勝出，沒被逆轉過。

NBA／熱火隊史「3比1」沒輸過 「老八」持續譜寫傳奇

巴特勒（Jimmy Butler）全場飆出27分10助攻6籃板2抄截2阻攻，阿德巴約（Bam Adebayo）也貢獻23分13籃板2助攻，熱火靠著強勢攻守表現一路壓制尼克，系列賽取得3比1聽牌優勢。

NBA／衛少、貝佛利和湖人討冠軍戒 前東家：奪冠都給！

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和貝佛利（Patrick Beverley）季後賽旅程都已結束，但兩人...

NBA／證實訓練賽不敵巴特勒 唐斯加碼爆料：他也輸過三軍

巴特勒（Jimmy Butler）2018年效力灰狼隊時，曾和隊友發生爭執，他在一次練習賽中率領球隊三軍擊退唐斯（Karl-Anthony Towns）和維金斯（Andrew Wiggins）等人組成

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦