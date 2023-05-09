快訊

小甜甜撤告前夫家暴案落幕 經紀人親吐撤告原因

NBA／奇兵華克末節15分跳出 湖人G4守住主場克勇士聽牌

挺孕肚爬山挨轟！7寶媽老公不忍了 發千字文護妻、關閉粉絲頁留言

NBA／奇兵華克第四節狂砍15分 浪花失準湖人險勝聽牌

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
華克爆發助湖人聽牌。 美聯社
華克爆發助湖人聽牌。 美聯社

先前沒有太多上場時間的華克（Lonnie Walker IV），在第四戰宛如昨天協助太陽過關的沙米特（Landry Shamet），成為湖人能夠苦戰聽牌的救世主！

華克在第四節9投6中狂砍15分，幫助湖人逆轉原本落後劣勢，加上柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）屢屢賭博式砍大號外線失手，難以壓過落後分差。湖人在驚濤駭浪中以104比101獲勝，系列賽3比1聽牌。

勇士此役再度變陣，改讓小裴頓（Gary Payton II）取代前兩場的J.格林（JaMychal Green）擔任先發，意圖加強防線，增加衝擊禁區；儘管上半場雙方外線手感都欠佳，但柯瑞一人獨拿17分7籃板7助攻3抄截，與戴維斯（Andrew Wiggins）的19分分庭抗禮；半場之前勇士拉出一波10比4的攻勢，取得52比49領先。

湖人雙星詹姆斯（LeBron James）和戴維斯在第三節各拿10分，一度超前對手，但勇士卻是多點開花挾著單節團隊10次助攻，殺出14比2的攻勢，拉開兩位數分差；三節打完勇士領先幅度稍微擴大到7分。

華克第四節初外線大爆發，搭配詹姆斯和戴維斯攻守鎮壓，湖人一舉超前比分。柯瑞回敬一波四分打，雙方有來有往形成令人窒息的拉鋸戰；關鍵時刻，華克再度扮演殺手角色，詹姆斯也把握罰球機會，湯普森與柯瑞接連外線勉強出手都未能命中，只能看著湖人揚長而去。

詹姆斯25投10中獲得27分9籃板6助攻，戴維斯一掃季後賽「偶數場次」低迷的魔咒，此戰繳出23分15籃板3抄截的成績；小將里夫斯（Austin Reaves）也有21分4助攻的表現。施羅德10分3籃板3助攻。

湖人雖然團隊三分球25投僅6中，但靠著第四節的奇兵出擊加上防守奏效，擋住勇士的傳導跑動反撲，成功捍衛主場。

柯瑞全場30投12中得到31分14助攻10籃板3抄截，完成生涯季後賽第3次大三元；可惜第四節最後兩次關鍵跳投出手落空，勇士失去追平比分的機會。

維金斯（Andrew Wiggins）獲得17分，小裴頓15分，格林（Draymond Green）8分10籃板7助攻，湯普森11投3中僅9分，波爾（Jordan Poole）4投0中，只有4分進帳。

勇士下一場將回到主場，進行背水一戰。

相關新聞

NBA／奇兵華克第四節狂砍15分 浪花失準湖人險勝聽牌

先前沒有太多上場時間的華克（Lonnie Walker IV），在第四戰宛如昨天協助太陽過關的沙米特（Landry Shamet），成為湖人能夠苦戰聽牌的救世主！ 華克在第四節9投6中狂砍15分

NBA／季後賽加例行賽累積4000顆三分球 柯瑞史上第一人

分別佔據NBA例行賽和季後賽三分球王的柯瑞（Stephen Curry），在今天西區第二輪對湖人第四戰又創下生涯合計4000顆三分球的全新里程碑。 柯瑞生涯例行賽累積投進3390顆三分球，季後賽

NBA／巴特勒、阿德巴約聯手出擊 熱火力壓尼克率先聽牌

雖然布朗森（Jalen Brunson）、藍道（Julius Randle）、巴瑞特（RJ Barrett）在今天關鍵第四戰都各拿超過20分，試圖在客場扳回一城，然而這樣的火力顯然還不足以撼動熱火。

NBA／約柯奇推太陽老闆遭罰2.5萬美元 沒有禁賽處分

西區第二輪金塊與太陽第四戰中，約柯奇（Nikola Jokic）和太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）發生推擠衝突。伊許比亞昨天在推特發表聲明，聯盟今天也公布懲處結果，約柯奇將被罰2.5萬美元（約

NBA／衛少、貝佛利和湖人討冠軍戒 前東家：奪冠都給！

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和貝佛利（Patrick Beverley）季後賽旅程都已結束，但兩人...

NBA／艾頓關鍵跳球犯規漏吹 裁判報告顯示金塊吃悶虧

約柯奇（Nikola Jokic）在金塊太陽第4戰豪取生涯新高53分，但面對杜蘭特（Kevin Durant）和布克（Devin Booker）高效率合砍72分，以及沙米特（Landry Shamet

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦