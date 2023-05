NBA／奇兵華克第四節狂砍15分 浪花失準湖人險勝聽牌

先前沒有太多上場時間的華克(Lonnie Walker IV),在第四戰宛如昨天協助太陽過關的沙米特(Landry Shamet),成為湖人能夠苦戰聽牌的救世主!

華克在第四節9投6中狂砍15分,幫助湖人逆轉原本落後劣勢,加上柯瑞(Stephen Curry)和湯普森(Klay Thompson)屢屢賭博式砍大號外線失手,難以壓過落後分差。湖人在驚濤駭浪中以104比101獲勝,系列賽3比1聽牌。

LONNIE WALKER IV SHINES IN GAME 4! 15 points in the 4th quarter as the @Lakers secure a 3-1 series lead! pic.twitter.com/izyQzadxG8

勇士此役再度變陣,改讓小裴頓(Gary Payton II)取代前兩場的J.格林(JaMychal Green)擔任先發,意圖加強防線,增加衝擊禁區;儘管上半場雙方外線手感都欠佳,但柯瑞一人獨拿17分7籃板7助攻3抄截,與戴維斯(Andrew Wiggins)的19分分庭抗禮;半場之前勇士拉出一波10比4的攻勢,取得52比49領先。

湖人雙星詹姆斯(LeBron James)和戴維斯在第三節各拿10分,一度超前對手,但勇士卻是多點開花挾著單節團隊10次助攻,殺出14比2的攻勢,拉開兩位數分差;三節打完勇士領先幅度稍微擴大到7分。

華克第四節初外線大爆發,搭配詹姆斯和戴維斯攻守鎮壓,湖人一舉超前比分。柯瑞回敬一波四分打,雙方有來有往形成令人窒息的拉鋸戰;關鍵時刻,華克再度扮演殺手角色,詹姆斯也把握罰球機會,湯普森與柯瑞接連外線勉強出手都未能命中,只能看著湖人揚長而去。

詹姆斯25投10中獲得27分9籃板6助攻,戴維斯一掃季後賽「偶數場次」低迷的魔咒,此戰繳出23分15籃板3抄截的成績;小將里夫斯(Austin Reaves)也有21分4助攻的表現。施羅德10分3籃板3助攻。

湖人雖然團隊三分球25投僅6中,但靠著第四節的奇兵出擊加上防守奏效,擋住勇士的傳導跑動反撲,成功捍衛主場。

Steph Curry left it all out in the floor in Game 4!



31 PTS | 14 AST | 10 REB | 3 STL



The series shifts back to San Francisco for Game 5... Wednesday, 10pm/et on TNT. pic.twitter.com/VVda2nt32c