NBA／生涯第3次！柯瑞勇湖大戰G4大三元

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天不只飆外線，助攻、籃板都有貢獻，三節沒打完就只差1籃板完成大三元，第四節8分48秒再抓下防守籃板，締造個人季後賽史上第3次大三元。

35歲的柯瑞是聯盟多項三分球紀錄保持人，但生涯例行賽只有10次大三元，季後賽僅在2017年和19年各完成1次，今天和湖人的西區第二輪第4戰是季後賽第3次、生涯第13次。

有趣的是，柯瑞過去12次「大三元」有7次是客場完成，今天勇士也是客場出賽，讓柯瑞客場「大三元」締造次數推進到8次。

柯瑞今天三節打完就有21分、13助攻、9籃板的「準大三元」，助隊一度取得兩位數領先，但湖人第四節回敬7：0攻勢再反超，不過柯瑞搶下第10顆籃板後先攻進2分，接續更完成「4分打」，助隊保持追平系列賽機會。

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