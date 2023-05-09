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NBA／季後賽加例行賽累積4000顆三分球 柯瑞史上第一人
分別佔據NBA例行賽和季後賽三分球王的柯瑞（Stephen Curry），在今天西區第二輪對湖人第四戰又創下生涯合計4000顆三分球的全新里程碑。
柯瑞生涯例行賽累積投進3390顆三分球，季後賽則是累積608顆。
Essa aqui foi a cesta de 3 de número 4000 na carreira do Stephen Curry— NBA das Mina (@NBAdasMina) May 9, 2023
Surrealpic.twitter.com/hr1FUAE8BO #GSWvsLAL
在第四戰的上半場比賽中，柯瑞三分球5投2中，季後賽三分球累積命中610顆，連同例行賽，達到4000顆三分球的空前成就。
3,390 regular-season threes.— Golden State Warriors (@warriors) May 9, 2023
610 playoffs threes.
Wardell Stephen Curry II is the FIRST player in NBA history to reach 4,000 career threes⚡️ pic.twitter.com/6SIbagfZjX
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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