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NBA／季後賽加例行賽累積4000顆三分球 柯瑞史上第一人

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞(中)達成重要里程碑。 路透社
柯瑞(中)達成重要里程碑。 路透社

分別佔據NBA例行賽和季後賽三分球王的柯瑞（Stephen Curry），在今天西區第二輪對湖人第四戰又創下生涯合計4000顆三分球的全新里程碑。

柯瑞生涯例行賽累積投進3390顆三分球，季後賽則是累積608顆。

在第四戰的上半場比賽中，柯瑞三分球5投2中，季後賽三分球累積命中610顆，連同例行賽，達到4000顆三分球的空前成就。

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