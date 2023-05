NBA／季後賽加例行賽累積4000顆三分球 柯瑞史上第一人

分別佔據NBA例行賽和季後賽三分球王的柯瑞(Stephen Curry),在今天西區第二輪對湖人第四戰又創下生涯合計4000顆三分球的全新里程碑。

柯瑞生涯例行賽累積投進3390顆三分球,季後賽則是累積608顆。

在第四戰的上半場比賽中,柯瑞三分球5投2中,季後賽三分球累積命中610顆,連同例行賽,達到4000顆三分球的空前成就。

3,390 regular-season threes.

610 playoffs threes.



Wardell Stephen Curry II is the FIRST player in NBA history to reach 4,000 career threes⚡️ pic.twitter.com/6SIbagfZjX