NBA／柯瑞半場17分力抗戴維斯肆虐 勇士後來居上領先湖人

勇士與湖人的第四戰持續在洛城進行,兩隊上半場外線手感都不佳,柯瑞(Stephen Curry)11投6中拿下17分7籃板7助攻3抄截,在半場結束前拉出一波10比4的攻勢,取得52比49領先。

Steph Curry from downtown ✅



Late Q2 on TNT | GSW/LAL Game 4#NBAPlayoffs presented by @GooglePixel_US pic.twitter.com/2l0ygWX6a9 — NBA (@NBA) May 9, 2023

前一場表現優異的戴維斯(Anthony Davis)無懼季後賽「偶數場次」低迷的魔咒,上半場持續肆虐勇士防線,12投8中高效率攻下19分6籃板,也是湖人前兩節多數時間維持些微領先的關鍵。

提前5小時就到球場準備的詹姆斯(LeBron James),也拿下11分5籃板,里夫斯(Austin Reaves)7分2籃板2助攻。

AD drives for the and-1 💪



Under 3 minutes left in Q2 on TNT.#NBAPlayoffs presented by @GooglePixel_US pic.twitter.com/zhBtUCRHzN — NBA (@NBA) May 9, 2023

除了柯瑞之外,維金斯(Andrew Wiggins)在球隊一開始進攻不太順的情況下積極搶攻,他在上半場也有9分進帳,格林(Draymond Green)6分5籃板4助攻。

勇士此戰再度變陣,改讓小裴頓(Gary Payton II)取代前兩場的J.格林(JaMychal Green)擔任先發,意圖強化防守跟衝擊內線,小裴頓拿到6分2籃板1助攻;勇士另外兩管大砲湯普森(Klay Thompson)跟波爾(Jordan Poole)手感仍欠佳,合計只拿3分。

LeBron throws it ahead, AD does the rest!



Halfway through the Q2 on TNT.#NBAPlayoffs presented by @GooglePixel_US pic.twitter.com/x5s8nbnJli — NBA (@NBA) May 9, 2023

