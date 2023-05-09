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NBA／柯瑞半場17分力抗戴維斯肆虐 勇士後來居上領先湖人

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
戴維斯(左)和柯瑞上半場互別苗頭。 法新社
戴維斯(左)和柯瑞上半場互別苗頭。 法新社

勇士與湖人的第四戰持續在洛城進行，兩隊上半場外線手感都不佳，柯瑞（Stephen Curry）11投6中拿下17分7籃板7助攻3抄截，在半場結束前拉出一波10比4的攻勢，取得52比49領先。

前一場表現優異的戴維斯（Anthony Davis）無懼季後賽「偶數場次」低迷的魔咒，上半場持續肆虐勇士防線，12投8中高效率攻下19分6籃板，也是湖人前兩節多數時間維持些微領先的關鍵。

提前5小時就到球場準備的詹姆斯（LeBron James），也拿下11分5籃板，里夫斯（Austin Reaves）7分2籃板2助攻。

除了柯瑞之外，維金斯（Andrew Wiggins）在球隊一開始進攻不太順的情況下積極搶攻，他在上半場也有9分進帳，格林（Draymond Green）6分5籃板4助攻。

勇士此戰再度變陣，改讓小裴頓（Gary Payton II）取代前兩場的J.格林（JaMychal Green）擔任先發，意圖強化防守跟衝擊內線，小裴頓拿到6分2籃板1助攻；勇士另外兩管大砲湯普森（Klay Thompson）跟波爾（Jordan Poole）手感仍欠佳，合計只拿3分。

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