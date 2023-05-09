NBA／艾頓關鍵跳球犯規漏吹 裁判報告顯示金塊吃悶虧

約柯奇（Nikola Jokic）在金塊太陽第4戰豪取生涯新高53分，但面對杜蘭特（Kevin Durant）和布克（Devin Booker）高效率合砍72分，以及沙米特（Landry Shamet）第四節外線奇襲，金塊最終還是無力回天，在鳳凰城吞下2連敗，系列賽形成2比2平手。

在今天聯盟公佈的最後兩分鐘裁判報告顯示，該場比賽出現一次誤判，而且也發生在關鍵時刻。

當時比賽剩下27.7秒，金塊仍落後3分，約柯奇持球不慎失誤造成雙方跳球，但金塊未能拿到球權，犯規在華倫（T.J. Warren）身上，後者兩罰命中，兩邊差距擴大到5分差，幾乎是宣告比賽結束。

裁判報告指出，艾頓（Deandre Ayton）在跳球過程，抓住並壓在約柯奇的右肩，阻礙了他爭搶球權，艾頓理應被吹犯規。金塊顯然在這波進攻中吃了大虧。

udn討論區