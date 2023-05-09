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NBA／約柯奇推太陽老闆遭罰2.5萬美元 沒有禁賽處分

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇。 美聯社
約柯奇。 美聯社

西區第二輪金塊與太陽第四戰中，約柯奇（Nikola Jokic）和太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）發生推擠衝突。伊許比亞昨天在推特發表聲明，聯盟今天也公布懲處結果，約柯奇將被罰2.5萬美元（約新台幣77萬），不會被禁賽。

太陽老闆伊許比亞昨天現場觀看比賽時，意外接住一顆界外球，卻抓著球不放，先扶太陽球員起身。約柯奇（Nikola Jokic）為了把球拿回，手肘推向伊許比亞，遭判罰1次技術犯規。

約柯奇賽後受訪時喊冤，「裁判說我推擠球迷，是那個球迷先推我的手在先。我認為聯盟應該保護我們。」

伊許比亞昨天發聲明表示太陽贏下偉大的勝利，並希望聯盟不要做懲處，「任何人被禁賽或罰款都是不對的。我很尊敬約柯奇，不想看見這種事發生，期待第五戰。」

Nikola Jokic

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