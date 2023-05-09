NBA／約柯奇推太陽老闆遭罰2.5萬美元 沒有禁賽處分

西區第二輪金塊與太陽第四戰中，約柯奇（Nikola Jokic）和太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）發生推擠衝突。伊許比亞昨天在推特發表聲明，聯盟今天也公布懲處結果，約柯奇將被罰2.5萬美元（約新台幣77萬），不會被禁賽。

太陽老闆伊許比亞昨天現場觀看比賽時，意外接住一顆界外球，卻抓著球不放，先扶太陽球員起身。約柯奇（Nikola Jokic）為了把球拿回，手肘推向伊許比亞，遭判罰1次技術犯規。

Jokic and the Suns owner. 😳



pic.twitter.com/Cvd2D4ADHA — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2023年5月8日

約柯奇賽後受訪時喊冤，「裁判說我推擠球迷，是那個球迷先推我的手在先。我認為聯盟應該保護我們。」

伊許比亞昨天發聲明表示太陽贏下偉大的勝利，並希望聯盟不要做懲處，「任何人被禁賽或罰款都是不對的。我很尊敬約柯奇，不想看見這種事發生，期待第五戰。」

Great win for the Suns last night in an amazing series so far!

That should be and is the only story. Suspending or fining anyone over last nights incident would not be right. I have alot of respect for Jokic and don’t want to see anything like that. Excited for game 5! Go Suns! — Mat Ishbia (@Mishbia15) 2023年5月8日

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