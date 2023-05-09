NBA／約柯奇推太陽老闆遭罰2.5萬美元 沒有禁賽處分
西區第二輪金塊與太陽第四戰中，約柯奇（Nikola Jokic）和太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）發生推擠衝突。伊許比亞昨天在推特發表聲明，聯盟今天也公布懲處結果，約柯奇將被罰2.5萬美元（約新台幣77萬），不會被禁賽。
太陽老闆伊許比亞昨天現場觀看比賽時，意外接住一顆界外球，卻抓著球不放，先扶太陽球員起身。約柯奇（Nikola Jokic）為了把球拿回，手肘推向伊許比亞，遭判罰1次技術犯規。
Jokic and the Suns owner. 😳— Hoop Central (@TheHoopCentral) 2023年5月8日
pic.twitter.com/Cvd2D4ADHA
約柯奇賽後受訪時喊冤，「裁判說我推擠球迷，是那個球迷先推我的手在先。我認為聯盟應該保護我們。」
伊許比亞昨天發聲明表示太陽贏下偉大的勝利，並希望聯盟不要做懲處，「任何人被禁賽或罰款都是不對的。我很尊敬約柯奇，不想看見這種事發生，期待第五戰。」
Great win for the Suns last night in an amazing series so far!— Mat Ishbia (@Mishbia15) 2023年5月8日
That should be and is the only story. Suspending or fining anyone over last nights incident would not be right. I have alot of respect for Jokic and don’t want to see anything like that. Excited for game 5! Go Suns!
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