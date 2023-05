NBA／巴特勒、阿德巴約聯手出擊 熱火力壓尼克率先聽牌

雖然布朗森(Jalen Brunson)、藍道(Julius Randle)、巴瑞特(RJ Barrett)在今天關鍵第四戰都各拿超過20分,試圖在客場扳回一城,然而這樣的火力顯然還不足以撼動熱火。

巴特勒(Jimmy Butler)全場飆出27分10助攻6籃板2抄截2阻攻的全方位數據,阿德巴約(Bam Adebayo)也貢獻23分13籃板2助攻,搭配史特魯斯(Max Strus)、羅瑞(Kyle Lowry)和馬丁(Caleb Martin)的穩定輸出,熱火幾乎整場比賽都牢牢掌控比賽節奏,讓尼克始終難以越雷池一步,又在主場以109比101力壓尼克,系列賽搶先聽牌。

熱火如果能再下一場比賽終結尼克,將成為史上第2支以老八身份直闖分區冠軍賽的球隊。前一支正好就是1999年的尼克,當年尼克一路打到總冠軍賽,最終敗給雙塔領軍的馬刺。

Jimmy Butler (26 PTS, 10 AST, 2 BLK) comes up big as the @MiamiHEAT win Game 4 to secure a 3-1 lead!



Game 5: Wednesday, 7:30pm/et on TNT pic.twitter.com/Tl2vJpC4md