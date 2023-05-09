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NBA／年度新秀陣容出爐 魔術狀元班切羅全票入選第一隊
NBA官方今公布年度新秀一、二隊陣容，魔術狀元班切羅（Paolo Banchero）、雷霆前鋒威廉斯（Jalen Williams）、爵士中鋒凱斯勒（Walker Kessler）、國王前鋒穆雷（Keegan Murray）及溜馬搖擺人馬瑟倫（Bennedict Mathurin）攜手入選第一隊。
班切羅先前奪下新人王頭銜，今全票（100張）入選新秀第一隊，威廉斯則拿下99張第一隊選票，凱斯勒95張，穆雷和馬瑟倫分別拿到88張和71張。
新秀第二隊的部分，分別是活塞後衛艾維（Jaden Ivey）和中鋒杜倫（Jalen Duren），火箭探花前鋒史密斯（Jabari Smith Jr.）和前鋒伊森（Tari Eason），馬刺前鋒索漢（Jeremy Sochan）。
The 2022-23 Kia NBA All-Rookie Second Team!— NBA (@NBA) 2023年5月8日
▪️ Jalen Duren (@DetroitPistons)
▪️ Tari Eason (@HoustonRockets)
▪️ Jaden Ivey (@DetroitPistons)
▪️ Jabari Smith Jr. (@HoustonRockets)
▪️ Jeremy Sochan (@spurs)@Kia | #NBAAwards pic.twitter.com/Cy8kNfckEf
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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