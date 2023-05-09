NBA／年度新秀陣容出爐 魔術狀元班切羅全票入選第一隊

NBA官方今公布年度新秀一、二隊陣容，魔術狀元班切羅（Paolo Banchero）、雷霆前鋒威廉斯（Jalen Williams）、爵士中鋒凱斯勒（Walker Kessler）、國王前鋒穆雷（Keegan Murray）及溜馬搖擺人馬瑟倫（Bennedict Mathurin）攜手入選第一隊。

班切羅先前奪下新人王頭銜，今全票（100張）入選新秀第一隊，威廉斯則拿下99張第一隊選票，凱斯勒95張，穆雷和馬瑟倫分別拿到88張和71張。

新秀第二隊的部分，分別是活塞後衛艾維（Jaden Ivey）和中鋒杜倫（Jalen Duren），火箭探花前鋒史密斯（Jabari Smith Jr.）和前鋒伊森（Tari Eason），馬刺前鋒索漢（Jeremy Sochan）。

The 2022-23 Kia NBA All-Rookie Second Team!



▪️ Jalen Duren (@DetroitPistons)

▪️ Tari Eason (@HoustonRockets)

▪️ Jaden Ivey (@DetroitPistons)

▪️ Jabari Smith Jr. (@HoustonRockets)

▪️ Jeremy Sochan (@spurs)@Kia | #NBAAwards pic.twitter.com/Cy8kNfckEf — NBA (@NBA) 2023年5月8日

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