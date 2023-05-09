NBA／約柯奇稱太陽只有2人在打球 金塊反遭球迷調侃

金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）昨天比賽狂砍生涯新高53分，不過仍不敵太陽雙星布克（Devin Booker）、杜蘭特（Kevin Durant）領軍的太陽隊，值得一提的是，約柯奇一次暫停中，對著隊友大喊，「他們只有2個人在打。」

Joker was fed up 😅



(h/t @nikotaughtyou) pic.twitter.com/tI2N17eBfT — Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年5月8日

約柯奇昨天比賽關鍵時刻暫停時，向隊友喊話，並激動說出，「他們只有2個人在打。」事實上昨天太陽除了杜蘭特和布克各拿36分外，只有沙米特（Landry Shamet）攻下19分，破雙位數。

約柯奇全場攻下53分，金塊全場89次出手中，他和穆雷（Jamal Murray）兩人合計占55次，因此網友紛紛在留言區寫道，「但你們只有1個」、「他看起來像2018年總決賽的詹姆斯（LeBron James）」、「沙米特有話要說」。

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