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NBA／太陽球迷開「道歉大會」 沙米特：我渴望贏球

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
沙米特第四節外線大爆發，釋放了兩大球星的重擔。 路透社
沙米特第四節外線大爆發，釋放了兩大球星的重擔。 路透社

頂著複數年合約千萬年薪的沙米特（Landry Shamet），其球場上作用和薪資阻礙一直被視為太陽的負面資產，不過在今天關鍵第四戰中，沙米特總算是發揮價值，第四節砍進4顆三分球，獨拿14分，幫助球隊拉開比分，奠定勝利基礎。

談到自己第四節的出色表現，沙米特表示：「這是季後賽籃球，我充滿飢渴感，我想要贏球，那些批評聲音給了我動力。」

太陽主帥威廉斯（Monty Williams）則說：「沙米特攻守俱佳。他的防守可以讓布克不必每個回合都去面對主力球員；而在面對包夾後能命中投籃，也說明了他的心理素質。」

布克（Devin Booker）認為沙米特面對外界的批判和質疑，做出了很棒的回應。杜蘭特（Kevin Durant）也稱讚沙米特在防守端的投入。「他拚了老命去針對持球者進行壓迫，幫助球隊確立防守端的基調。」

有趣的是，見證沙米特用精準外線守護主場勝利之後，許多太陽球迷也自動在推特開啟「沙米特道歉大會」。

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