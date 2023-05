NBA／太陽球迷開「道歉大會」 沙米特：我渴望贏球

頂著複數年合約千萬年薪的沙米特(Landry Shamet),其球場上作用和薪資阻礙一直被視為太陽的負面資產,不過在今天關鍵第四戰中,沙米特總算是發揮價值,第四節砍進4顆三分球,獨拿14分,幫助球隊拉開比分,奠定勝利基礎。

談到自己第四節的出色表現,沙米特表示:「這是季後賽籃球,我充滿飢渴感,我想要贏球,那些批評聲音給了我動力。」

LANDRY SHAMET.

FEELIN' IT.



4 THREES IN Q4 🔥



PHX by 10 midway through Q4 on TNT. pic.twitter.com/tofU2zZtVv — NBA (@NBA) May 8, 2023

太陽主帥威廉斯(Monty Williams)則說:「沙米特攻守俱佳。他的防守可以讓布克不必每個回合都去面對主力球員;而在面對包夾後能命中投籃,也說明了他的心理素質。」

布克(Devin Booker)認為沙米特面對外界的批判和質疑,做出了很棒的回應。杜蘭特(Kevin Durant)也稱讚沙米特在防守端的投入。「他拚了老命去針對持球者進行壓迫,幫助球隊確立防守端的基調。」

GIVE LANDRY SHAMET HIS FLOWERSSSSS 🔥 pic.twitter.com/nHDXCZSstz — x -- Suns Lead (@SunsLead) May 8, 2023

有趣的是,見證沙米特用精準外線守護主場勝利之後,許多太陽球迷也自動在推特開啟「沙米特道歉大會」。

Landry Shamet I owe you an apology. I was pretty familiar with your game but you still get an apology today — sreekar (@sreekyshooter) May 8, 2023

LANDRY SHAMET I APOLOGIZE FOR EVERYTHING — Playoff RB (@RyB_311) May 8, 2023

Y’all better apologize to Landry Shamet because he might’ve just saved the season. — Kris (@krishansonRCF) May 8, 2023

i take everything i’ve ever said ab you back shamet i apologize — Dylan Powers (@dylpow1) May 8, 2023

Mr. Shamet. I apologize for ever criticizing your game. I will now forever agree that you are indeed him — welp (Brandon) (@BucsFanOfPain) May 8, 2023

THE ENTIRE SUNS NATION NEEDS TO APOLOGIZE TO LANDRY SHAMET OH MY GOD 😭😭😭 — Nick (@n1rod_) May 8, 2023

I would like to deeply apologize to shamet you have proven us wrong I would love for you too stay on out team for ever — PLAYOFF BOOKER (SUNS IN ) (@My1stic) May 8, 2023

