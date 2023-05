NBA／季後賽高效得分屢創紀錄 布克：就是想贏而已

或許是有超級吸怪機杜蘭特(Kevin Durant)在旁,太陽少主布克(Devin Booker)今年季後賽展現出驚人的得分效率,9場比賽下來,布克場均得到36.8分7.4助攻5.1籃板,投籃命中率61.7%,三分命中率51%,罰球命中率87%,真實命中率高達71%。

在NBA季後賽史上無人能在前9場比賽以70%的真實命中率場均得到至少35分。另一方面,布克已經有3次以70%的投籃命中率得到至少30分,其餘球員沒有人超過1次。

據統計,布克近兩場比賽總共出手43次命中34球,命中率高達79.1%,放眼季後賽歷史上所有身高在6呎5吋或以下的球員之中,這是連續兩場比賽中的最高命中率紀錄。如此表現甚至也讓歐尼爾(Shaquille O'Neal)直接在電視上向他致歉。

在布克和杜蘭特的強勢火力加持下,太陽連續扳回兩勝,系列賽戰成2比2平手。「我就是努力贏得比賽。我一直告訴杜蘭特,別去管什麼效率值了,我就是想贏而已。」布克說。

除了上述這些紀錄數據外,布克已經連3場至少拿到35分,超越1994年的強森(Kevin Johnson)和2002年的史陶德邁爾(Amare Stoudemire),寫下隊史新紀錄;而他累積4次至少35分5籃板5助攻,同樣居太陽隊史第一,壓過奈許(Steve Nash)的單一季後賽2次。

Devin Booker is MASTERFUL once again as the @suns win Game 4 to even the series!



36 PTS

12 AST (Playoff career high)

14-18 FG



PHX/DEN Game 5: Tues, 10pm/et | TNT pic.twitter.com/XpNs3Slshx