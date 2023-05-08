NBA／季後賽高效得分屢創紀錄 布克：就是想贏而已

或許是有超級吸怪機杜蘭特（Kevin Durant）在旁，太陽少主布克（Devin Booker）今年季後賽展現出驚人的得分效率，9場比賽下來，布克場均得到36.8分7.4助攻5.1籃板，投籃命中率61.7%，三分命中率51%，罰球命中率87%，真實命中率高達71%。

在NBA季後賽史上無人能在前9場比賽以70%的真實命中率場均得到至少35分。另一方面，布克已經有3次以70%的投籃命中率得到至少30分，其餘球員沒有人超過1次。

據統計，布克近兩場比賽總共出手43次命中34球，命中率高達79.1%，放眼季後賽歷史上所有身高在6呎5吋或以下的球員之中，這是連續兩場比賽中的最高命中率紀錄。如此表現甚至也讓歐尼爾（Shaquille O'Neal）直接在電視上向他致歉。

在布克和杜蘭特的強勢火力加持下，太陽連續扳回兩勝，系列賽戰成2比2平手。「我就是努力贏得比賽。我一直告訴杜蘭特，別去管什麼效率值了，我就是想贏而已。」布克說。

除了上述這些紀錄數據外，布克已經連3場至少拿到35分，超越1994年的強森（Kevin Johnson）和2002年的史陶德邁爾（Amare Stoudemire），寫下隊史新紀錄；而他累積4次至少35分5籃板5助攻，同樣居太陽隊史第一，壓過奈許（Steve Nash）的單一季後賽2次。

Devin Booker is MASTERFUL once again as the @suns win Game 4 to even the series!



36 PTS

12 AST (Playoff career high)

14-18 FG



PHX/DEN Game 5: Tues, 10pm/et | TNT pic.twitter.com/XpNs3Slshx — NBA (@NBA) May 8, 2023

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