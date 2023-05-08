NBA／戰神艾佛森10日抵台 預告大秀招牌胯下運球
NBA75大球星、「戰神」艾佛森（Allen Iverson）預計10日抵台，11日晚間舉辦粉絲見面會，他將用昔日招牌的「胯下運球」（Crossover），帶領球迷重溫昔日風采。
現年47歲的艾佛森在1996年以選秀狀元之姿加盟費城76人，他生涯11次入選NBA全明星賽、3次入選NBA年度第一隊。在2000-01賽季，艾佛森打出了生涯年，當選該賽季的NBA最有價值球員（MVP），並幫助費城76人打進NBA總決賽，可惜敗給洛杉磯湖人沒能奪冠。
儘管艾佛森已略微發福，但他當年以豪放不羈的街頭球風，加上經典的胯下換手運球，征服全球粉絲，和「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的對決也令人熱血沸騰。
尤其艾佛森渾身刺青、帶有嘻哈饒舌的打球節奏，和當年NBA聯盟主導的風格截然不同，而他也是聯盟穿起「長版球褲」的風潮引領者。
艾佛森生涯打過914場NBA賽事，留下平均26.7分、6.2助攻、2.2次抄截的紀錄，生涯最後一年也是回到費城76人退休。
5月11日的艾佛森球星見面會將於晚上7時在台北市立大學天母校區體育館登場，主辦單位預告「戰神」將在球迷面前呈現投籃技巧、招牌動作Crossover等，現場有台灣職籃P. LEAGUE+聯盟桃園領航猿啦啦隊、T1聯盟台鋼獵鷹DJ妖嬌等人演出，整場活動預計進行2小時。
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