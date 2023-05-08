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NBA／澳洲男籃公佈世界盃18人大名單 西蒙斯並未在內

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
雷霆新星吉迪有望代表澳洲出征世界盃。 美聯社
雷霆新星吉迪有望代表澳洲出征世界盃。 美聯社

為了備戰2023年男籃世界盃，世界籃球強權澳洲公佈了18人大名單，兩位老將籃網米爾斯（Patty Mills）和公鹿英格斯（Joe Ingles）都坐鎮其中，雷霆新星吉迪（Josh Giddey）同樣也在名單之內。

除了上述3人外，其餘名單上的人選還包括賽布爾（Matisse Thybulle，拓荒者）、蘭德爾（Jock Landale，太陽）、格林（Josh Green，獨行俠）、戴拉維多法（Matthew Dellavedova，國王）、丹尼爾斯（Dyson Daniels，鵜鶘）、庫克斯（Xavier Cooks，巫師）、艾克森（Dante Exum）、梅克（Thon Maker）、高汀（Chris Goulding）、佛爾林（Sam Froling）、凱伊（Nick Kay）、麥克唐威爾懷特（Nick Kay）、平德（Keanu Pinder）、瑞斯（Duop Reath）、懷特（Jack White）。

澳洲男籃公佈世界盃大名單。 截自推特
澳洲男籃公佈世界盃大名單。 截自推特

這份名單雖然沒有所謂的NBA超頂尖巨星，但幾乎囊括多名NBA現役球員以及具備NBA征戰經驗的球員，戰力可說是相當堅強。

曾贏得東京奧運男籃銅牌的澳洲，在2023年男籃世界盃小組賽與德國、芬蘭和日本分在E組，將會在沖繩進行比賽。

澳洲國家隊總教練古爾堅（Brian Goorjian）先前接受採訪透露不會排除西蒙斯（Ben Simmons）加入國家隊的可能性，不過考量其傷病狀況，是否能進入最後12人正選名單，還是未知數。

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