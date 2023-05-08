NBA／澳洲男籃公佈世界盃18人大名單 西蒙斯並未在內

為了備戰2023年男籃世界盃，世界籃球強權澳洲公佈了18人大名單，兩位老將籃網米爾斯（Patty Mills）和公鹿英格斯（Joe Ingles）都坐鎮其中，雷霆新星吉迪（Josh Giddey）同樣也在名單之內。

除了上述3人外，其餘名單上的人選還包括賽布爾（Matisse Thybulle，拓荒者）、蘭德爾（Jock Landale，太陽）、格林（Josh Green，獨行俠）、戴拉維多法（Matthew Dellavedova，國王）、丹尼爾斯（Dyson Daniels，鵜鶘）、庫克斯（Xavier Cooks，巫師）、艾克森（Dante Exum）、梅克（Thon Maker）、高汀（Chris Goulding）、佛爾林（Sam Froling）、凱伊（Nick Kay）、麥克唐威爾懷特（Nick Kay）、平德（Keanu Pinder）、瑞斯（Duop Reath）、懷特（Jack White）。

澳洲男籃公佈世界盃大名單。 截自推特

這份名單雖然沒有所謂的NBA超頂尖巨星，但幾乎囊括多名NBA現役球員以及具備NBA征戰經驗的球員，戰力可說是相當堅強。

曾贏得東京奧運男籃銅牌的澳洲，在2023年男籃世界盃小組賽與德國、芬蘭和日本分在E組，將會在沖繩進行比賽。

澳洲國家隊總教練古爾堅（Brian Goorjian）先前接受採訪透露不會排除西蒙斯（Ben Simmons）加入國家隊的可能性，不過考量其傷病狀況，是否能進入最後12人正選名單，還是未知數。

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