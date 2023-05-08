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NBA／稱太陽老闆先動手才推開 約柯奇：聯盟要保護我們

聯合新聞網／ 綜合報導
約科奇和伊許比亞爆發衝突。 法新社
約科奇和伊許比亞爆發衝突。 法新社

太陽新老闆伊許比亞（Mat Ishbia）今現場觀看比賽，他意外接住一顆界外球後，抓著球不放，先扶太陽球員起身，金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）為了把球拿回，手肘推向伊許比亞，遭判罰1次技術犯規。

主裁判布拉勒斯（Tony Brothers）賽後做出解釋，「球當時在底角，有位球迷拿著球。約柯奇上前從球迷手中搶走球，然後故意推擠該球迷，將對方推倒，因此他被判違反運動道德的技術犯規。」

約柯奇賽後受訪時則喊冤，「裁判說我推擠球迷，但是那個球迷先推我的手在先。我認為聯盟應該保護我們，但也許我是錯的，讓我們拭目以待。」

金塊主帥馬龍（Michael Malone）也替子弟兵報不平，「我覺得約柯奇被吹技術犯規很瘋狂。他想要把球拿回來，一些球迷卻拿著球，好像想成為比賽的一份子。把球交出來吧男人。」記者提醒馬龍，那位球迷是太陽老闆，對此馬龍冷回，「我才不在乎。」

太陽球星布克（Devin Booker）則開玩笑表示，「他幫我們得1分，做好他的工作。」

Nikola Jokic

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