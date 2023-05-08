NBA／哈登破除質疑轟英雄球 主帥：沒人像他這麼快找回狀態
哈登（James Harden）在關鍵第四戰找回手感，狂轟42分9助攻8籃板，並且在延長賽飆進致勝三分球，幫助76人在延長賽勝出，將系列賽扳成2比2平手。
談到延長賽的致勝三分球，哈登回憶當下情景：「我們把球給了安比德（Joel Embiid），本來他要和我來個遞球接應，但是布朗不讓我拿到球；我不想太過糾纏，所以我選擇幫安比德拉開空間，給了他單打機會。安比德在內線吸引了布朗協防。他傳了一個很棒的球，讓我得以接收出手。」
哈登坦言相較於前一場，他在這場比賽打得相對輕鬆。「我先前看了比賽影片，看看能否修正哪些問題。隊友幫我做了很棒的掩護，把空間拉開。」
對於哈登迅速破除質疑找回進攻狀態，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）也稱讚。「他只用了一天半的時間就找回了狀態，除了哈登沒人可以做到。」
瑞佛斯繼續說道：「自從哈登來費城之後，他一直都在練習這樣的出手。哈登和安比德（Joel Embiid）彼此信任，他們這場比賽的溝通很棒。」
面對即將來臨的重要第五戰，哈登表示將會好好去看比賽影片。「看看我們還有哪些地方可以做得更好，為這種關鍵一役做好準備。」
JAMES HARDEN IS IN #PLAYOFFMODE— NBA (@NBA) May 7, 2023
76ERS TAKE GAME 4 TO TIE THE SERIES!
42 PTS | 9 AST | 8 REB | 4 STL
Game 5: Tuesday, 7:30 PM ET on TNT pic.twitter.com/rIOVsTDjJb
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