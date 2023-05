NBA／哈登破除質疑轟英雄球 主帥：沒人像他這麼快找回狀態

哈登(James Harden)在關鍵第四戰找回手感,狂轟42分9助攻8籃板,並且在延長賽飆進致勝三分球,幫助76人在延長賽勝出,將系列賽扳成2比2平手。

談到延長賽的致勝三分球,哈登回憶當下情景:「我們把球給了安比德(Joel Embiid),本來他要和我來個遞球接應,但是布朗不讓我拿到球;我不想太過糾纏,所以我選擇幫安比德拉開空間,給了他單打機會。安比德在內線吸引了布朗協防。他傳了一個很棒的球,讓我得以接收出手。」

哈登坦言相較於前一場,他在這場比賽打得相對輕鬆。「我先前看了比賽影片,看看能否修正哪些問題。隊友幫我做了很棒的掩護,把空間拉開。」

對於哈登迅速破除質疑找回進攻狀態,總教練瑞佛斯(Doc Rivers)也稱讚。「他只用了一天半的時間就找回了狀態,除了哈登沒人可以做到。」

瑞佛斯繼續說道:「自從哈登來費城之後,他一直都在練習這樣的出手。哈登和安比德(Joel Embiid)彼此信任,他們這場比賽的溝通很棒。」

面對即將來臨的重要第五戰,哈登表示將會好好去看比賽影片。「看看我們還有哪些地方可以做得更好,為這種關鍵一役做好準備。」

JAMES HARDEN IS IN #PLAYOFFMODE

76ERS TAKE GAME 4 TO TIE THE SERIES!



42 PTS | 9 AST | 8 REB | 4 STL



Game 5: Tuesday, 7:30 PM ET on TNT pic.twitter.com/rIOVsTDjJb