NBA／約柯奇再創特殊紀錄 史上首位50分10助攻中鋒

金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）今天季後賽第二輪第4戰面對太陽，狂轟53分、11助攻，成為首位在季後賽至少得50分、10助攻的中鋒，而且是繼張伯倫（Wilt Chamberlain）後，唯一能在季後賽拿下50分以上的中鋒。

儘管約柯奇表現依舊吸睛，但杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）雙槍組合攻勢同樣兇猛，兩人皆以高效率各得36分，金塊隊終場以124比129落敗，第5戰將於10日移師金塊主場進行。

Nikola Jokic sets the @nuggets record for points in a Playoff game in Game 4 👏



53 PTS

11 AST

20-30 FG



PHX/DEN Game 5 | Tues, 10pm/et | TNT pic.twitter.com/i952K7gdpe — NBA (@NBA) May 8, 2023

根據ESPN Stats & Info數據顯示，約柯奇單場狂砍53分，在歷年來中鋒在季後賽得分並列次高，僅次於張伯倫56分。不僅如此，依美國媒體統計，約柯奇還成為繼張伯倫後，另一名能在季後賽攻下50分以上的中鋒球員。

值得注意的是，約柯奇還達成一項難得紀錄，成為史上首名在季後賽至少拿下50分、10助攻的中鋒。

不過杜蘭特、布克搶眼的表現，讓約柯奇紀錄留下遺憾，杜蘭特此役繳出36分、11籃板、6助攻，布克表現同樣不遜色，拿下36分、6籃板、12助攻，也是太陽隊能拿下2連勝、在系列賽扳成2比2平手的關鍵。

資料顯示，杜蘭特、布克為史上第一對在季後賽連續2場比賽，分別至少拿下35分、5籃板、5助攻的組合。

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