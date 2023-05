NBA／約柯奇再創特殊紀錄 史上首位50分10助攻中鋒

金塊中鋒約柯奇(Nikola Jokic)今天季後賽第二輪第4戰面對太陽,狂轟53分、11助攻,成為首位在季後賽至少得50分、10助攻的中鋒,而且是繼張伯倫(Wilt Chamberlain)後,唯一能在季後賽拿下50分以上的中鋒。

儘管約柯奇表現依舊吸睛,但杜蘭特(Kevin Durant)、布克(Devin Booker)雙槍組合攻勢同樣兇猛,兩人皆以高效率各得36分,金塊隊終場以124比129落敗,第5戰將於10日移師金塊主場進行。

Nikola Jokic sets the @nuggets record for points in a Playoff game in Game 4 👏



53 PTS

11 AST

20-30 FG



PHX/DEN Game 5 | Tues, 10pm/et | TNT pic.twitter.com/i952K7gdpe