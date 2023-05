NBA／哈登系列賽首見多次破40分 艾佛森以來76人第一人

先前兩場比賽哈登(James Harden)一共28投5中,合得28分,投籃狀態可說是十分糟糕,雖然各有一場助攻籃板上雙,但整體表現仍飽受外界批判,被直指76人連續吞敗的主要戰犯。

不過哈登在關鍵第四戰重新回魂,整比賽26投11中包括15罰12中,豪取42分9助攻8籃板,更重要的是在延長賽飆進逆轉比分的致勝三分球,幫助76人驚險過關,將系列賽扳成平手。

繼首戰45分之後,哈登創下個人季後賽生涯首次單一系列賽多次破40分的紀錄;此外,還是艾佛森(Allen Iverson)之後首位在季後賽多次突破40分的76人球員。

「我只想要贏球,」哈登賽後表示,「對我們而言這是一場生死之戰。」

