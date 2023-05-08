NBA／哈登系列賽首見多次破40分 艾佛森以來76人第一人
先前兩場比賽哈登（James Harden）一共28投5中，合得28分，投籃狀態可說是十分糟糕，雖然各有一場助攻籃板上雙，但整體表現仍飽受外界批判，被直指76人連續吞敗的主要戰犯。
不過哈登在關鍵第四戰重新回魂，整比賽26投11中包括15罰12中，豪取42分9助攻8籃板，更重要的是在延長賽飆進逆轉比分的致勝三分球，幫助76人驚險過關，將系列賽扳成平手。
繼首戰45分之後，哈登創下個人季後賽生涯首次單一系列賽多次破40分的紀錄；此外，還是艾佛森（Allen Iverson）之後首位在季後賽多次突破40分的76人球員。
「我只想要贏球，」哈登賽後表示，「對我們而言這是一場生死之戰。」
JAMES HARDEN IS IN #PLAYOFFMODE— NBA (@NBA) May 7, 2023
76ERS TAKE GAME 4 TO TIE THE SERIES!
42 PTS | 9 AST | 8 REB | 4 STL
Game 5: Tuesday, 7:30 PM ET on TNT pic.twitter.com/rIOVsTDjJb
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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