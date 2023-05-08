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NBA／包夾安比德促成哈登致勝三分 布朗：輸球責任我來扛
哈登（James Harden）沉寂兩場比賽後再度爆發，第四戰飆出42分9助攻8籃板，還命中致勝三分球，助76人以116：115氣走塞爾蒂克。綠衫軍球星布朗（Jaylen Brown）賽後坦承是自己防守缺失，導致哈登出現空檔。
延長賽最後20秒，安比德（Joel Embiid）持球攻擊禁區，布朗卻選擇上前包夾，安比德立刻傳給底角大空檔的哈登，三分球出手命中。隨後史馬特（Marcus Smart）最後一擊出手命中，但時間已經走完，因此進球不算。
JAMES HARDEN GAME-WINNER.— NBA (@NBA) 2023年5月7日
42 POINTS IN THE GAME 4 WIN.
SERIES TIED AT 2-2.#PLAYOFFMODE pic.twitter.com/FVG2pYJ9CC
賽後布朗坦承被投進致勝球，是自己的疏失，「一個糟糕的判斷，就是這樣。我在錯誤的時間點，嘗試賭博性防守。哈登命中那顆關鍵三分球是我的錯，我會承擔所有責任。」
布朗今年季後賽投籃命中率高達55.2%，他今天16投10中攻下23分。他也坦言自己需出手更多次，「我認為當球在我手上時，好事就會發生。我們今天的進攻還不錯，整場都在追分，且有很好的出手機會，但最終卻輸球。」
談到下一戰比賽策略，布朗直言不能再讓哈登拿下42分，「76人不想要我守哈登，下一場我會繞過對手掩護。」
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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