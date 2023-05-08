NBA／約柯奇和太陽老闆搶球 出肘遭判技術犯規
西區第二輪金塊與太陽第四戰持續在鳳凰城進行，約柯奇（Nikola Jokic）上半場持續肆虐太陽禁區，不過第二節後段他與觀眾發生衝突，而那名觀眾正好是太陽新老闆伊許比亞（Mat Ishbia）。
伊許比亞季中才正式入主太陽，是杜蘭特（Kevin Durant）交易案的幕後推手。他今天與名人堂球星湯瑪斯（Isiah Thomas）在場邊第一排觀戰，一顆界外球正好飛到伊許比亞手中，他將球抱住。約柯奇憤怒地想把球搶回來繼續比賽，結果手肘卻拐到伊許比亞，最後裁判吹約柯奇技術犯規。
Jokic and the Suns owner. 😳— Hoop Central (@TheHoopCentral) 2023年5月8日
pic.twitter.com/Cvd2D4ADHA
技術犯規後，約柯奇把氣發洩在球場，頻頻在太陽禁區取分，上半場打完攻下24分。不過太陽靠著杜蘭特和布克（Devin Booker）聯手攻下40分，上半場以63：61領先。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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