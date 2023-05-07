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WSBL／台元季後挑戰賽出線 冠軍戰強碰國泰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台元後場大將彭曉彤（右）攻下18分、9助攻，助隊闖冠軍戰。圖／中華籃協提供
台元後場大將彭曉彤（右）攻下18分、9助攻，助隊闖冠軍戰。圖／中華籃協提供

第18屆WSBL冠軍戰組合出爐，台元季後挑戰賽第2天以76：48力退中華電信，搶下冠軍戰門票，周四起將和衛冕軍國泰人壽展開冠軍系列賽第一戰。

不同於季後挑戰賽首戰的拉鋸戰，台元今天調整防守策略，讓電信兩節都只有個位數得分，上半場就取得42：15領先，台元教頭邱啟益說：「攻防兩端都秩序清楚，上半場讓電信三分球11投0中，我們自己命中也比昨天好，很快就拉開比數。」

今年聯賽賽制新增挑戰賽，打完挑戰賽不到一周馬上就要迎接冠軍系列賽，賽程相當緊湊，但邱啟益強調，自己很重視球員的休息、恢復，「明天會休一天，打到現在她們心裡都很疲勞了，讓她們陪陪家人、朋友，去放鬆一下，禮拜二再好好開始準備冠軍賽。」

不過邱啟益也坦言，過去兩年因為疫情，最終冠軍都是以裁定方式決定，已經兩年沒打冠軍戰，擔心新人會緊張、老將會過度興奮，「希望她們心情可以平衡一點。」

加入台元已經第六季的彭曉彤，不只個人得分能力優異，例行賽也以場均5助攻列助攻后；今天她表現穩定，再攻下18分、9助攻，是台元能收下勝利的關鍵成員。

賽程將進入最後總冠軍賽，彭曉彤提到，今年球隊其實有點坎坷，「大家是準備好的狀態，但怎麼會打的這麼拉鋸？」她坦言，大家有時候太想贏，反而在無形中產生壓力，應該要好好享受比賽，「例行賽最後一場對國泰，我們知道不會是例行賽第一了，反而在沒壓力的情況下贏球，希望冠軍戰的時候也去享受比賽。」

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