NBA／讚太陽天賦出眾 約柯奇：想橫掃他們本來就很難
2連勝的金塊在第3戰作客鳳凰城遭受到兩大得分悍將杜蘭特（Kevin Durant）和布克（Devin Booker）的猛烈攻勢洗禮，最後還是以7分之差落敗，無緣直接3連勝聽牌，系列賽形成2比1。
賽後談到太陽雙槍的火力爆發，約柯奇（Nikola Jokic）表示：「我們都知道問題出在，也知道該去防堵誰。但他們都是極具天賦的球員，可以說是目前最好的兩位得分手，他們可以自行創造機會，也能吸引諸多包夾，即使2個守1個，他們還是能命中高難度的投籃。但我認為我們仍然有機會贏球，希望下一戰我們表現可以更好。」
「太陽是一支非常有天賦的球隊，有如此表現不會讓人意外。想去橫掃一支球隊真的不容易。但我們也不能因此鬆懈，必須要有所回應。」
總教練馬龍（Michael Malone）也說道：「太陽會成為西區奪冠大熱門球隊是有原因的，我們本來就沒有指望可以橫掃太陽。」
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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