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NBA／現有狀態還不算巔峰？ 巴特勒：高中的我更強大

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
巴特勒強勢表現無人能擋。 路透社
巴特勒強勢表現無人能擋。 路透社

缺席對尼克第2戰的熱火悍將巴特勒（Jimmy Butler），拜賽程優勢，一口氣獲得5天休息時間，這讓他得以用更好的狀態回歸賽場。

在邁阿密進行的第3戰中，巴特勒21投9中包括11罰10中，攻下28分4籃板3助攻2阻攻，率領熱火在一場低比分焦土戰中以105比86力壓尼克，系列賽取得2比1領先。

這場比賽熱火團隊命中率僅38.9%，三分球32投7中，命中率也不盡理想；但尼克情況更糟糕，命中率34.1%，三分球40投8中。

「我們總是說，即使投籃失準，但只要我們認真做好防守，就能夠贏得比賽勝利。今晚比賽就是如此。」巴特勒賽後談到贏球的關鍵。

另一方面，巴特勒也稱讚了隊友阿德巴約（Bam Adebayo）的出色發揮。此戰他拿下17分12籃板。「我們希望他始終保持積極態度。成為球隊防守端的中流砥柱，同時在進攻端展現出強悍的侵略性。」巴特勒說。

受到老大哥一頓禮讚的阿德巴約，不忘投桃報李。「巴特勒現在狀態絕佳。他正打出職業生涯的最高水平。」

有趣的是，當被問到是否處於巔峰狀態時，巴特勒卻是給了媒體一個另類的答案。

「我是不知道。但如果你們有看我高中比賽的影片，你們就會知道當時的我比現在更強。我那時候統治了比賽。」巴特勒說。

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