NBA／現有狀態還不算巔峰？ 巴特勒：高中的我更強大

缺席對尼克第2戰的熱火悍將巴特勒(Jimmy Butler),拜賽程優勢,一口氣獲得5天休息時間,這讓他得以用更好的狀態回歸賽場。

在邁阿密進行的第3戰中,巴特勒21投9中包括11罰10中,攻下28分4籃板3助攻2阻攻,率領熱火在一場低比分焦土戰中以105比86力壓尼克,系列賽取得2比1領先。

這場比賽熱火團隊命中率僅38.9%,三分球32投7中,命中率也不盡理想;但尼克情況更糟糕,命中率34.1%,三分球40投8中。

Jimmy Butler in the Game 3 W:



28 PTS

4 REB

3 AST



Heat lead the series 2-1 🔥 pic.twitter.com/0OFuYgpS3D