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NBA／奇數場次化身飆分戰神！戴維斯起伏表現成定律？

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
戴維斯今年季後賽的攻守狀態可說是呈現劇烈起伏。 路透社
戴維斯今年季後賽的攻守狀態可說是呈現劇烈起伏。 路透社

攻守全能數據和場上實質威嚇力對戴維斯（Anthony Davis）來說並不罕見，如何保持強勁續航力反而是30歲的他眼前最大挑戰！

有轉播單位在第3戰之前就列出戴維斯今年季後賽的表現，結果呈現出「強勢得分一場、退居幕後一場」宛如坐雲霄飛車般的劇烈起伏，而且還正好都是在奇數場次出賽大爆發。

結果在今天第3戰，戴維斯出賽33分鐘，10投7中包括12罰11中，再度繳出25分13籃板3助攻4阻攻3抄截的全能數據，揮別前一戰低迷的陰霾，幫助湖人大勝勇士30分。似乎又再一次驗證了戴維斯這種「迷之狀態」的規律性。

統計下來，戴維斯在偶數場次出賽4次，平均僅得13分，命中率40.4%，沒有一場得分超過16分；奇數場次則是打了5場，平均27.8分，命中率56.9%，場場都超過20分。湖人在奇數場次戰績4勝1敗，偶數場次為2勝2敗。

不過賽後談到自己第3戰的爆發，戴維斯倒是認為這和平常的他沒什麼兩樣。「我沒有關注社群媒體。我的投籃和第一場、第二場沒有區別，只是首戰我投進了，第二戰沒投進，然後第三場又投進了。我沒有做什麼不同的事情，我也沒有改變什麼，情況就是這樣。我上場就是努力競爭，全力以赴為球隊爭取勝利。」戴維斯說。

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