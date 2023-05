NBA／奇數場次化身飆分戰神！戴維斯起伏表現成定律？

攻守全能數據和場上實質威嚇力對戴維斯(Anthony Davis)來說並不罕見,如何保持強勁續航力反而是30歲的他眼前最大挑戰!

有轉播單位在第3戰之前就列出戴維斯今年季後賽的表現,結果呈現出「強勢得分一場、退居幕後一場」宛如坐雲霄飛車般的劇烈起伏,而且還正好都是在奇數場次出賽大爆發。

結果在今天第3戰,戴維斯出賽33分鐘,10投7中包括12罰11中,再度繳出25分13籃板3助攻4阻攻3抄截的全能數據,揮別前一戰低迷的陰霾,幫助湖人大勝勇士30分。似乎又再一次驗證了戴維斯這種「迷之狀態」的規律性。

統計下來,戴維斯在偶數場次出賽4次,平均僅得13分,命中率40.4%,沒有一場得分超過16分;奇數場次則是打了5場,平均27.8分,命中率56.9%,場場都超過20分。湖人在奇數場次戰績4勝1敗,偶數場次為2勝2敗。

不過賽後談到自己第3戰的爆發,戴維斯倒是認為這和平常的他沒什麼兩樣。「我沒有關注社群媒體。我的投籃和第一場、第二場沒有區別,只是首戰我投進了,第二戰沒投進,然後第三場又投進了。我沒有做什麼不同的事情,我也沒有改變什麼,情況就是這樣。我上場就是努力競爭,全力以赴為球隊爭取勝利。」戴維斯說。

AD was a FORCE tonight 😤



25 PTS

13 REB

4 BLK

3 STL

70% FG

63.1 FPTS



The @Lakers claim Game 3 to take a 2-1 series lead.#NBAPlayoffs | #LakeShow pic.twitter.com/7Njgga43tx