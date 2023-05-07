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NBA／狂勝30分仍保持警戒 詹姆斯：對勇士沒有鬆懈空間

聯合新聞網／ 綜合報導
雖然較慢進入狀況，詹姆斯今天仍維持全能身手。 美聯社
雖然較慢進入狀況，詹姆斯今天仍維持全能身手。 美聯社

湖人隊今天在主場以127：97大勝勇士隊，不過，身經百戰的詹姆斯（Lebron James）並不以此驕傲，而是提醒隊友別因此鬆懈。

本日，詹姆斯早早抵達球場練投，卻未在比賽初期展現進攻欲望，直到第二節才首次出手投籃。不過，詹姆斯在這之後逐漸加熱手感，在內外線都有5成的命中率，再加上8次助攻、8個籃板，以及隊友的均衡發揮，讓比賽早早大勢抵定。

雖然今天以30分差勝出，報了前一場在灣區慘敗之仇，但詹姆斯於賽後採訪時，仍表達對勇士的警戒心，「球隊面對勇士沒有餘裕能感到舒適。如果我們鬆懈的話，他們有能力連續扳回三場，所以，重要的是維持我們的習慣、了解對手很危險。當你面對這些傢伙時，永遠別感到舒服。」

另外，詹姆斯也表示，自己要求年輕人無視外界喧囂，「遠離電視、遠離社交媒體。當你贏球，每個人都是世界最強；當你輸球，他們就往你身上撥沙。」

湖人後天再度於主場對上勇士，若他們能維持對衛冕軍的尊重並全力搶下勝利，將可以取得3比1聽牌的絕對有利位置。

湖人 勇士 詹姆斯

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