NBA／狂勝30分仍保持警戒 詹姆斯：對勇士沒有鬆懈空間

湖人隊今天在主場以127:97大勝勇士隊,不過,身經百戰的詹姆斯(Lebron James)並不以此驕傲,而是提醒隊友別因此鬆懈。

本日,詹姆斯早早抵達球場練投,卻未在比賽初期展現進攻欲望,直到第二節才首次出手投籃。不過,詹姆斯在這之後逐漸加熱手感,在內外線都有5成的命中率,再加上8次助攻、8個籃板,以及隊友的均衡發揮,讓比賽早早大勢抵定。

雖然今天以30分差勝出,報了前一場在灣區慘敗之仇,但詹姆斯於賽後採訪時,仍表達對勇士的警戒心,「球隊面對勇士沒有餘裕能感到舒適。如果我們鬆懈的話,他們有能力連續扳回三場,所以,重要的是維持我們的習慣、了解對手很危險。當你面對這些傢伙時,永遠別感到舒服。」

另外,詹姆斯也表示,自己要求年輕人無視外界喧囂,「遠離電視、遠離社交媒體。當你贏球,每個人都是世界最強;當你輸球,他們就往你身上撥沙。」

湖人後天再度於主場對上勇士,若他們能維持對衛冕軍的尊重並全力搶下勝利,將可以取得3比1聽牌的絕對有利位置。

"Stay off the TV and stay off social media. You win a game, everybody is the greatest player in the world. You lose a game, they throwing dirt on you."



