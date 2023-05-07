NBA／戴維斯再創恐怖全能數據 歐拉朱萬後聯盟首見

前一場表現低迷的戴維斯（Anthony Davis），再回到主場後又重新展現生龍活虎的攻守威能。出賽33分鐘，10投7中包括12罰11中，繳出25分13籃板3助攻4阻攻3抄截的全能數據。

根據統計，戴維斯成為歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）之後首位在季後賽以至少7成命中率拿到25分10籃板3阻攻3抄截的球員。歐拉朱萬曾在1987年季後賽首輪對拓荒者第一戰，以81.3%的投籃命中率拿下30分10籃板6助攻5阻攻4抄截。

此外，自從1973-74年賽季開始計算阻攻之後，戴維斯成為湖人隊史第3位能在單一季後賽多次繳出至少25分10藍板4阻攻的球員。歐尼爾（Shaquille O'Neal）曾在7個賽季做到這種表現，賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）則有4季。

Another dominant Anthony Davis performance.



💪: 25 PTS, 13 REB, 3 AST, 3 STL, 4 BLK



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