NBA／戴維斯再創恐怖全能數據 歐拉朱萬後聯盟首見

前一場表現低迷的戴維斯(Anthony Davis),再回到主場後又重新展現生龍活虎的攻守威能。出賽33分鐘,10投7中包括12罰11中,繳出25分13籃板3助攻4阻攻3抄截的全能數據。

根據統計,戴維斯成為歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)之後首位在季後賽以至少7成命中率拿到25分10籃板3阻攻3抄截的球員。歐拉朱萬曾在1987年季後賽首輪對拓荒者第一戰,以81.3%的投籃命中率拿下30分10籃板6助攻5阻攻4抄截。

此外,自從1973-74年賽季開始計算阻攻之後,戴維斯成為湖人隊史第3位能在單一季後賽多次繳出至少25分10藍板4阻攻的球員。歐尼爾(Shaquille O'Neal)曾在7個賽季做到這種表現,賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)則有4季。

