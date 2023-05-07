NBA／勇士客場慘輸湖人30分 主帥柯爾點出問題
NBA衛冕軍勇士隊今天進攻大當機，第二節僅拿18分，第三節也只有20分，教頭柯爾（Steve Kerr）第四節開始不到3分鐘就將先發全部換下場，為2天後的第4戰提前做準備。
「我們26助攻和19次失誤，這很糟糕，19失誤轉換成27分，他們罰球又比我們多20顆，所以當這些數字串在一起，這就成為湖人隊的比賽。」柯爾說。
這次系列賽是由勇士取得主場優勢，第2戰更在舊金山寫下27分大勝，但今天被主場的湖人痛擊，衛冕軍三節打完僅拿68分，且已落後湖人18分，就算當家球星柯瑞（Stephen Curry）全場攻下23分，仍以97：127敗陣，系列賽陷入1比2落後。
柯爾不諱言，客場征戰，又是面對防守極佳的團隊，大家也明白球迷會十分投入，「我們必須更鎮定。」
湖人禁區大將戴維斯（Anthony Davis）就搧出4記麻辣鍋，為湖人捍衛領空；勇士拿手的外線今天44投僅13中，且「浪花兄弟」成員之一的湯普森（Klay Thompson）出現6失誤，進攻當機下沒能守護首節30：23領先優勢。
2023NBA季後賽賽程與戰績
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▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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