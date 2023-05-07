NBA／西蒙斯心理狀況變好了！澳洲主帥曝：有機會打世界盃
籃網隊西蒙斯（Ben Simmons）本季因傷提前結束NBA賽季，不過，他或許會在季後以澳洲隊球員身分，出現在世界盃的舞台上。
事實上，西蒙斯前年就有機會代表澳洲國家隊，出戰東京奧運。然而，由於當時仍在76人隊的西蒙斯，於面對老鷹隊的次輪系列賽表現不佳，讓他決定婉拒邀請，選擇在暑假精進個人技術。
雖然少了西蒙斯支援，澳洲隊仍於該年奧運，在米爾斯（Patty Mills）率領下一路過關斬將，最後擊敗唐西奇（Luka Doncic）坐鎮的斯洛維尼亞隊、拿下銅牌，也讓外界有了「沒西蒙斯沒差」的認知。
即便如此，澳洲隊顯然還是很看重西蒙斯，根據《ESPN》，他已被國家隊放入選擇名單，總教練古爾堅（Brian Goorjian）也和他建立聯繫，「我覺得西蒙斯的心態變得更健康，也已經準備好出戰世界盃了，就目前而言，這真的很有機會。」
自2013年起，西蒙斯再沒批上過國家隊戰袍，今年表現跌至低谷的他，或許可以從國際賽事找回信心、找回曾是天之驕子的自己。
There is a ‘really strong chance’ that Ben Simmons plays for Australia in the World Cup this year, per @Eurohoopsnet— NBACentral (@TheNBACentral) May 5, 2023
(h/t @RealGM ) pic.twitter.com/PU6RqdDiGH
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言