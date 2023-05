NBA／西蒙斯心理狀況變好了！澳洲主帥曝：有機會打世界盃

籃網隊西蒙斯(Ben Simmons)本季因傷提前結束NBA賽季,不過,他或許會在季後以澳洲隊球員身分,出現在世界盃的舞台上。

事實上,西蒙斯前年就有機會代表澳洲國家隊,出戰東京奧運。然而,由於當時仍在76人隊的西蒙斯,於面對老鷹隊的次輪系列賽表現不佳,讓他決定婉拒邀請,選擇在暑假精進個人技術。

雖然少了西蒙斯支援,澳洲隊仍於該年奧運,在米爾斯(Patty Mills)率領下一路過關斬將,最後擊敗唐西奇(Luka Doncic)坐鎮的斯洛維尼亞隊、拿下銅牌,也讓外界有了「沒西蒙斯沒差」的認知。

即便如此,澳洲隊顯然還是很看重西蒙斯,根據《ESPN》,他已被國家隊放入選擇名單,總教練古爾堅(Brian Goorjian)也和他建立聯繫,「我覺得西蒙斯的心態變得更健康,也已經準備好出戰世界盃了,就目前而言,這真的很有機會。」

自2013年起,西蒙斯再沒批上過國家隊戰袍,今年表現跌至低谷的他,或許可以從國際賽事找回信心、找回曾是天之驕子的自己。

There is a ‘really strong chance’ that Ben Simmons plays for Australia in the World Cup this year, per @Eurohoopsnet



