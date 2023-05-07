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NBA／西蒙斯心理狀況變好了！澳洲主帥曝：有機會打世界盃

聯合新聞網／ 綜合報導
西蒙斯本季因傷提前報銷。 法新社
西蒙斯本季因傷提前報銷。 法新社

籃網西蒙斯（Ben Simmons）本季因傷提前結束NBA賽季，不過，他或許會在季後以澳洲隊球員身分，出現在世界盃的舞台上。

事實上，西蒙斯前年就有機會代表澳洲國家隊，出戰東京奧運。然而，由於當時仍在76人隊的西蒙斯，於面對老鷹隊的次輪系列賽表現不佳，讓他決定婉拒邀請，選擇在暑假精進個人技術。

雖然少了西蒙斯支援，澳洲隊仍於該年奧運，在米爾斯（Patty Mills）率領下一路過關斬將，最後擊敗唐西奇（Luka Doncic）坐鎮的斯洛維尼亞隊、拿下銅牌，也讓外界有了「沒西蒙斯沒差」的認知。

即便如此，澳洲隊顯然還是很看重西蒙斯，根據《ESPN》，他已被國家隊放入選擇名單，總教練古爾堅（Brian Goorjian）也和他建立聯繫，「我覺得西蒙斯的心態變得更健康，也已經準備好出戰世界盃了，就目前而言，這真的很有機會。」

自2013年起，西蒙斯再沒批上過國家隊戰袍，今年表現跌至低谷的他，或許可以從國際賽事找回信心、找回曾是天之驕子的自己。

籃網 西蒙斯

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