NBA／戴維斯回魂全能演出 湖人掌控攻守節奏痛宰勇士30分

湖人勇士第三戰移師洛城,比賽進行到第二節5分14秒時,穆迪(Moses Moody)切入禁區遭到戴維斯(Anthony Davis)封阻,倒地後的他隨手拉了一下戴維斯的右腳,被吹了一次惡意犯規,讓里夫斯(Austin Reaves)順利命中兩罰,之後詹姆斯(LeBron James)轟進三分球,幫助球隊超前比分。

在這一波惡意犯規「拐氣」之後,湖人重新找回比賽狀態,攻守兩端愈打愈順,反觀勇士卻是進退失據,顯得心浮氣躁,亂無章法;直到上半場結束前,紫金軍團殺出一波30比8的猛烈攻勢,一口氣讓他們從落後兩位數到領先兩位數分差,從而奠定之後的領先基礎。

完全掌控住比賽節奏的湖人在下半場攻勢持續不斷,彷彿前一場全面爆發的勇士,沒有留給對手反撲的好機會,比分一路拉開到20分以上,比賽也早早進入垃圾時間。最終湖人在自家還以顏色,以127比97痛宰勇士,系列賽取得2比1超前。

根據統計,湖人自2006年以來只要在系列賽前兩戰打成1比1平手,第三戰已經取得10連勝。

湖人談笑用兵,陣中6人得分超過雙位數,包括3人破20分。戴維斯擺脫前一場的陰霾,重現其涵蓋全場的攻守威力,10投7中包括12罰11中,繳出25分13籃板3助攻4阻攻3抄截的超級全能數據。

