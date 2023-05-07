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NBA／傷癒復出回歸轟全場最高 巴特勒：感覺很好

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
巴特勒一復出就有強勢表現 法新社
巴特勒一復出就有強勢表現 法新社

因腳踝扭傷缺席第2戰的熱火隊當家球星巴特勒（Jimmy Butler），今天第3戰回歸就攻下全場最高28分，率隊以105：86擊敗尼克隊，第二輪取得2：1優勢，用行動證明身體無恙。

「我感覺很好，狀態大幅恢復然後確保我能回到球場，這是肯定的。」巴特勒賽後強調身體狀況沒問題，他還補充說，身後有很棒的團隊，儘管並非顯眼但卻是無名英雄，總能幫助自己好好恢復、回到球場。

熱火球迷第三節差點又要呼吸中斷，巴特勒一次撞擊後又有些腳步蹣跚，熱火教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）第三節到第四節的休息時間接受場中訪問透露，巴特勒傷到大腿，不過賽後表示沒有大礙。

史波史特拉表示，巴特勒沒問題，「他甚至沒有冰敷那部位，這只是小狀況，只要經過3次攻防就會消失那種。」

熱火今天攻守兩端都早早進入狀況，團隊首節前15次出手命中10球，尼克卻是前17投僅中3，第一節就攻下10分的巴特勒說：「我們總是說，防守能致勝，今天就是這樣的比賽。」

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