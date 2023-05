NBA／傷癒復出回歸轟全場最高 巴特勒：感覺很好

因腳踝扭傷缺席第2戰的熱火隊當家球星巴特勒(Jimmy Butler),今天第3戰回歸就攻下全場最高28分,率隊以105:86擊敗尼克隊,第二輪取得2:1優勢,用行動證明身體無恙。

「我感覺很好,狀態大幅恢復然後確保我能回到球場,這是肯定的。」巴特勒賽後強調身體狀況沒問題,他還補充說,身後有很棒的團隊,儘管並非顯眼但卻是無名英雄,總能幫助自己好好恢復、回到球場。

