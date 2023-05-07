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NBA／詹姆斯第一節零出手 生涯20個賽季以來首見

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹姆斯罕見一節完全沒出手投籃。 路透社
詹姆斯罕見一節完全沒出手投籃。 路透社

湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和勇士隊的第3戰出現特別紀錄，第一節打滿卻沒任何出手，生涯20個賽季第一遭，直到第二節中段得分才終於開張。

38歲的詹姆斯第一節完全沒出手，只有4助攻且抓下4籃板；第二節開節將近4分鐘，詹姆斯才終於出手，6分32秒才透過罰球線拿到，5分19秒才在籃下放進第一球。

季後賽第一節完全沒出手是詹姆斯生涯首次，首節湖人以23：30落後，不過在第二節詹姆斯開火、戴維斯（Anthony Davis）攻守兩端都發揮，加上羅素（D'Angelo Russell）外線有發揮，湖人第二節中段打出一波22：2攻勢逆轉，半場反取得57：48領先。

詹姆斯第二節拿下10分，羅素三分球7投5中轟下21分；勇士「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）得分都達兩位數，但半場出現12次失誤，單節僅拿18分。

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