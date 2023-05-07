NBA／羅素上半場狂砍21分 湖人30比8猛烈攻勢痛擊勇士

西區第二輪勇士和湖人的第三戰移師到洛杉磯進行，羅素（D'Angelo Russell）上半場火力全開，12投8中包括5記三分球，狂砍21分，已經比他前面兩戰單場得分還要高，加上戴維斯（Anthony Davis）貢獻16分7籃板3助攻3阻攻2抄截，湖人第二節後來居上，上半場打完取得59比48的領先。

詹姆斯（LeBron James）前兩節僅出手5次，進帳10分7助攻6籃板。特別是首節並未出手，極為罕見。勇士一開賽挾前一場大勝，浪花兄弟合砍18分，首節30比23領先對手。不過第二節勇士進攻狀態迅速下滑，詹姆斯、戴維斯和羅素聯手拿下26分，遠遠壓過勇士的18分，殺出一波30比8的猛烈攻勢，反而後來居上。

柯瑞（Stephen Curry）上半場得到13分3籃板2助攻，湯普森（Klay Thompson）11分5籃板，維金斯（Andrew Wiggins）12分7籃板3助攻。

Lakers closed the first half on a 30-8 run 🤯



They're up 59-48 at the break.



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據統計，湖人在系列賽前兩戰取得1勝1敗的情況下，第三戰已經連續贏得9次，始自2006年對太陽的首輪季後賽。

Back-to-back DLo (21 PTS) buckets 🔥



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