NBA／羅素上半場狂砍21分 湖人30比8猛烈攻勢痛擊勇士

西區第二輪勇士和湖人的第三戰移師到洛杉磯進行,羅素(D'Angelo Russell)上半場火力全開,12投8中包括5記三分球,狂砍21分,已經比他前面兩戰單場得分還要高,加上戴維斯(Anthony Davis)貢獻16分7籃板3助攻3阻攻2抄截,湖人第二節後來居上,上半場打完取得59比48的領先。

詹姆斯(LeBron James)前兩節僅出手5次,進帳10分7助攻6籃板。特別是首節並未出手,極為罕見。勇士一開賽挾前一場大勝,浪花兄弟合砍18分,首節30比23領先對手。不過第二節勇士進攻狀態迅速下滑,詹姆斯、戴維斯和羅素聯手拿下26分,遠遠壓過勇士的18分,殺出一波30比8的猛烈攻勢,反而後來居上。

柯瑞(Stephen Curry)上半場得到13分3籃板2助攻,湯普森(Klay Thompson)11分5籃板,維金斯(Andrew Wiggins)12分7籃板3助攻。

Lakers closed the first half on a 30-8 run 🤯



They're up 59-48 at the break.



📺 Live on ABC pic.twitter.com/45GmRFzAdN