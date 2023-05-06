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NBA／大三元次數追平張伯倫 約柯奇再創獨一無二紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇再創罕見特殊紀錄。 路透社
約柯奇再創罕見特殊紀錄。 路透社

約柯奇（Nikola Jokic）在第3戰依然繳出30分17籃板17助攻的全方位表現，不過面對布克（Devin Booker）和杜蘭特（Kevin Durant）燃燒小宇宙聯手飆進86分的火力優勢下，金塊最終還是無緣客場取勝，獲得提前聽牌資格。

這是約柯奇生涯季後賽第9次完成大三元，追平張伯倫（Wilt Chamberlain）的紀錄，並列季後賽史上中鋒完成最多大三元紀錄。

此外，約柯奇單場送出17次助攻寫下季後賽生涯新高，也是張伯倫之後首位在季後賽傳出至少15次助攻的中鋒。張伯倫曾在1967年3月24日對辛辛那提皇家送出19次助攻。

另一方面，根據聯盟官方統計顯示，約柯奇更是成為NBA史上首位在季後賽完成至少30分15助攻15籃板的球員。

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