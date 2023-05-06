NBA／大三元次數追平張伯倫 約柯奇再創獨一無二紀錄
約柯奇（Nikola Jokic）在第3戰依然繳出30分17籃板17助攻的全方位表現，不過面對布克（Devin Booker）和杜蘭特（Kevin Durant）燃燒小宇宙聯手飆進86分的火力優勢下，金塊最終還是無緣客場取勝，獲得提前聽牌資格。
這是約柯奇生涯季後賽第9次完成大三元，追平張伯倫（Wilt Chamberlain）的紀錄，並列季後賽史上中鋒完成最多大三元紀錄。
此外，約柯奇單場送出17次助攻寫下季後賽生涯新高，也是張伯倫之後首位在季後賽傳出至少15次助攻的中鋒。張伯倫曾在1967年3月24日對辛辛那提皇家送出19次助攻。
另一方面，根據聯盟官方統計顯示，約柯奇更是成為NBA史上首位在季後賽完成至少30分15助攻15籃板的球員。
HISTORIC Game 3 from Nikola Jokic!— NBA (@NBA) May 6, 2023
Only player in NBA history to record 25+ points, 15+ rebounds, and 15+ assists in a Playoff game:
30 PTS
17 AST
17 REB
DEN/PHX Game 4: Sun, 8pm/et on TNT pic.twitter.com/qZRZu51SPF
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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