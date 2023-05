NBA／大三元次數追平張伯倫 約柯奇再創獨一無二紀錄

約柯奇(Nikola Jokic)在第3戰依然繳出30分17籃板17助攻的全方位表現,不過面對布克(Devin Booker)和杜蘭特(Kevin Durant)燃燒小宇宙聯手飆進86分的火力優勢下,金塊最終還是無緣客場取勝,獲得提前聽牌資格。

這是約柯奇生涯季後賽第9次完成大三元,追平張伯倫(Wilt Chamberlain)的紀錄,並列季後賽史上中鋒完成最多大三元紀錄。

此外,約柯奇單場送出17次助攻寫下季後賽生涯新高,也是張伯倫之後首位在季後賽傳出至少15次助攻的中鋒。張伯倫曾在1967年3月24日對辛辛那提皇家送出19次助攻。

另一方面,根據聯盟官方統計顯示,約柯奇更是成為NBA史上首位在季後賽完成至少30分15助攻15籃板的球員。

