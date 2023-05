NBA／艾頓不滿關鍵時刻遭棄用 太陽主帥讚蘭德爾活力無限

先前接受採訪曾說要帶著「逆境出擊」精神奮戰的艾頓(Deandre Ayton),在主場這場關鍵保衛戰中幾乎是沒太多表現,整場比賽6投2中只得到4分9籃板1阻攻,吞下4次犯規。

更重要的是,艾頓在比賽最後5分鐘還被冰在板凳上,完全棄用,反而是讓替補長人蘭德爾(Jock Landale)扛到最後。

「蘭德爾的表現為球隊帶來能量,他的積極態度也在快攻轉換中帶給球隊幫助,」太陽主帥威廉斯(Monty Williams)針對拉下艾頓提出解釋,「最後讓蘭德爾上場是因為艾頓的表現不是太好,你必須得讚美蘭德爾,他的活力無限,在場上的全力奔跑為隊友開闢可以突破的途徑。」

不過贏球之餘,艾頓顯然對於自己在關鍵時刻被棄用也感到十分不悅和沮喪,不僅無視於保羅(Chris Paul)上前和他擊掌,包括佩恩(Cameron Payne)和李(Damion Lee)也嘗試和他溝通。

甚至據《ESPN》記者麥克馬洪(Tim MacMahon)報導,在太陽休息室開放媒體採訪之前,艾頓就已經直接離開球館。

