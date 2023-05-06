NBA／艾頓不滿關鍵時刻遭棄用 太陽主帥讚蘭德爾活力無限
先前接受採訪曾說要帶著「逆境出擊」精神奮戰的艾頓（Deandre Ayton），在主場這場關鍵保衛戰中幾乎是沒太多表現，整場比賽6投2中只得到4分9籃板1阻攻，吞下4次犯規。
更重要的是，艾頓在比賽最後5分鐘還被冰在板凳上，完全棄用，反而是讓替補長人蘭德爾（Jock Landale）扛到最後。
「蘭德爾的表現為球隊帶來能量，他的積極態度也在快攻轉換中帶給球隊幫助，」太陽主帥威廉斯（Monty Williams）針對拉下艾頓提出解釋，「最後讓蘭德爾上場是因為艾頓的表現不是太好，你必須得讚美蘭德爾，他的活力無限，在場上的全力奔跑為隊友開闢可以突破的途徑。」
I wish Deandre Ayton would go up aggressive and try to dunk these. pic.twitter.com/WcQkyC2p6L— Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) May 6, 2023
不過贏球之餘，艾頓顯然對於自己在關鍵時刻被棄用也感到十分不悅和沮喪，不僅無視於保羅（Chris Paul）上前和他擊掌，包括佩恩（Cameron Payne）和李（Damion Lee）也嘗試和他溝通。
甚至據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）報導，在太陽休息室開放媒體採訪之前，艾頓就已經直接離開球館。
Deandre Ayton left Chris Paul hanging twice after getting pulled for Jock Landale in the 4th quarter of Game 3.— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 6, 2023
He also exited the arena quickly before media were allowed in, per @espn_mcmahon 👀
(🎥 via @eliavgabay)pic.twitter.com/VHbpKNLYgX
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言