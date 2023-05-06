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NBA／艾頓不滿關鍵時刻遭棄用 太陽主帥讚蘭德爾活力無限

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
艾頓(後)表現不盡理想，關鍵時刻慘遭棄用。 美聯社
艾頓(後)表現不盡理想，關鍵時刻慘遭棄用。 美聯社

先前接受採訪曾說要帶著「逆境出擊」精神奮戰的艾頓（Deandre Ayton），在主場這場關鍵保衛戰中幾乎是沒太多表現，整場比賽6投2中只得到4分9籃板1阻攻，吞下4次犯規。

更重要的是，艾頓在比賽最後5分鐘還被冰在板凳上，完全棄用，反而是讓替補長人蘭德爾（Jock Landale）扛到最後。

「蘭德爾的表現為球隊帶來能量，他的積極態度也在快攻轉換中帶給球隊幫助，」太陽主帥威廉斯（Monty Williams）針對拉下艾頓提出解釋，「最後讓蘭德爾上場是因為艾頓的表現不是太好，你必須得讚美蘭德爾，他的活力無限，在場上的全力奔跑為隊友開闢可以突破的途徑。」

不過贏球之餘，艾頓顯然對於自己在關鍵時刻被棄用也感到十分不悅和沮喪，不僅無視於保羅（Chris Paul）上前和他擊掌，包括佩恩（Cameron Payne）和李（Damion Lee）也嘗試和他溝通。

甚至據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）報導，在太陽休息室開放媒體採訪之前，艾頓就已經直接離開球館。

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