NBA／布克、杜蘭特合砍86分 太陽主場力壓金塊扳回一城

帶著0勝2敗回到主場的太陽,同時也折損了後場指揮官保羅(Chris Paul),在諸多利空因素之下,最後的依靠仍是雙槍杜蘭特(Kevin Durant)和布克(Devin Booker)的強勢火力。

布克25投20中包括5顆三分球,展現極高效率,豪取47分9助攻6籃板3抄截;杜蘭特31投12中雖然命中率欠佳,不過挾著16罰14中的破壞力,還是拿下39分9籃板8助攻2阻攻。兩人左右連拳痛擊金塊之餘,從板凳「解凍」的華倫(T.J. Warren)更在第四節關鍵時刻連拿5分,從而幫助太陽擋下金塊的反撲,在主場以121比114艱辛勝場開胡。系列賽也扳成1比2落後。

布克開賽就展現旺盛進攻慾望,首節10投8中獨拿18分,不過穆雷(Jamal Murray)也進帳12分,金塊憑藉命中更多三分球,取得2分領先;進入第二節輪到杜蘭特接管進攻,他單節同樣得到18分,布克也補上9分,加上金塊外線熄火,太陽殺出38比21的比分差距,一口氣在上半場領先對手達15分。

然而易籃再戰後,金塊總算是找回手感,穆雷、約柯奇(Nikola Jokic)和葛登(Aaron Gordon)聯手拿下28分,直接壓過對方單節總得分;金塊團隊命中率衝到57.1%,三分球6投4中加上完全掌控籃板優勢,持續不斷的猛攻將比分迅速追回;布克和杜蘭特單打苦撐,讓太陽猶能帶著2分差距進入決勝期。

在布克和杜蘭特持續發威下,太陽第四節初又打出9比0攻勢,重新掌握兩位數領先優勢;金塊儘管外線發揮有限,還是在約柯奇帶領下緊咬比分,雙方來到6分差距。杜蘭特、布克和華倫最後關頭聯手得到14分,還是收下了比賽。

此役出現一個有趣的狀況,太陽大半場比賽全隊僅有杜蘭特一人站上罰球線,執到比賽結束前布克才獲得兩罰機會,避免出現如此罕見全隊看一人罰球的紀錄。

