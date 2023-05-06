NBA／受安比德MVP頒獎刺激 泰托姆也想要自己的儀式

塞爾蒂克與76人系列賽第三戰今天移師費城舉行，賽前76人中鋒安比德（Joel Embiid）也接受年度MVP的頒獎儀式，而他全場也攻下30分、13籃板、4阻攻，不過塞爾蒂克在泰托姆（Jayson Tatum）拿下27分、10籃板、5助攻領軍下，以12分差距擊敗76人，賽後泰托姆也直言，表現確實受到了安比德頒獎儀式的刺激。

Jayson Tatum helps lead the @celtics to a Game 3 win to secure a 2-1 series lead!



27 PTS | 10 REB | 5 AST



BOS/PHI Game 4: Sun, 3:30pm/et on ESPN pic.twitter.com/rEZNv3IjRd — NBA (@NBA) 2023年5月6日

安比德今年在年度MVP票選上擊敗兩強敵約柯奇（Nikola Jokic）與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），生涯首度獲得例行賽MVP殊榮，至於緊追在3大熱門人選之後的正是塞爾蒂克一哥泰托姆。

而今天安比德雖然在個人數據上略優於泰托姆，不過綠衫軍卻在客場首戰就擊敗76人，系列賽取得2：1領先，泰托姆賽後也不諱言表示，安比德的頒獎儀式確實刺激到了他，也期待有一天能夠有一場屬於自己的頒獎儀式，「他的頒獎儀式激勵了我為今天打出好表現最好準備。」

不過泰托姆也直言，安比德本季獲獎是實至名歸，尤其今天在76人主場更能感受到球迷對於他的支持，「你能感受到今天球館內的能量，大家都在為他加油，我也為他開心，MVP是安比德應得的，他實至名歸，而我就是專注在贏球。」

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